Nació Mila, la primera hija de Luly Illbele, la periodista del noticiero de Telefe

La familia del noticiero de Telefe celebra la llegada al mundo de Mila, la primera hija de la periodista Luly Illbele y su pareja, Thomas Hopwood. La flamante mamá eligió su cuenta oficial de Instagram para anunciar el nacimiento con una postal conmovedora que muestra los pequeños pies de la recién llegada junto a su pulsera identificatoria. La imagen, acompañada por la frase "Llegó MILA. 8 de agosto, el mejor día del mundo", recibió rápidamente incontables mensajes de afecto de colegas, amigos y fanáticos. En cuanto a su elección, el nombre Mila es de origen eslavo y significa "querida", "amada" o "graciosa", un detalle perfecto para esta dulce bienvenida.

Luly Illbele anunció el nacimiento de su primera hija Mila.

Luly Illbele y un embarazo compartido junto a sus fieles compañeras, su seguidores y colegas

Luly vivió cada etapa de su dulce espera con mucha transparencia junto a los televidentes y usuarios que la siguen a diario en las plataformas digitales. La cronista mostró los preparativos del cuarto y los momentos especiales que transitó junto a Thomas, manteniendo siempre un vínculo muy genuino con su comunidad virtual. En este hermoso proceso, sus dos queridas perritas salchicha, Fanny y Olga, también tuvieron un rol fundamental, ya que acompañaron de cerca a la pareja durante todo el embarazo.

Luly Illbele transitó el embarazo junto a su marido y sus perritas Olga y Fanny.

El nacimiento de la niña representa un momento bisagra en la vida personal de la comunicadora, quien ahora asume con absoluta emoción este nuevo desafío de la maternidad. Seguramente, en las próximas emisiones del ciclo informativo se escucharán los saludos y las dedicatorias especiales por parte de todo el equipo de trabajo. Los compañeros celebran con muchísimo orgullo la conformación de esta hermosa familia que forman Luly y Thomas junto a la recién llegada.

Así anunció Lully Illbele la llegada de su hija: Mila Hopwood Illbele.

La llegada de un hijo transforma por completo las prioridades y llena cada rincón del hogar con una energía totalmente renovada y cargada de amor. Sin duda, esta nueva etapa traerá anécdotas divertidas y momentos únicos que la periodista compartirá con su habitual frescura frente a las cámaras. Mila ya se encuentra disfrutando de sus primeros días de vida, marcando el inicio de una aventura maravillosa que Luly Illbele y su marido celebran con felicidad absoluta.