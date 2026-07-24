Así fueron los primeros días de Cora, la hija recién nacida de Josefina Sarkany

Josefina Sarkany es una de las empresaria y diseñadora de moda argentina más importantes de la industria, ampliamente reconocida por su impronta creativa. Sin embargo, lejos de su perfil profesional, consolidó un presente lleno de amor y cariño junto a su esposo Gonzalo Olivera Jiménez, con quien formó un cálido hogar caracterizado por la unión incondicional y sus dos hijos .

Este sólido núcleo familiar, que ya contaba con la energía y alegría diaria de su hijo mayor Luca, se expandió con enorme felicidad con la llegada de su más reciente hija, Cora. Ocurrida el segundo fin de semana de julio de 2026, transformó por completo la dinámica de la casa, no solo trayendo luz a la pareja y cambiando el rol del mayor, sino que conmovió profundamente a todo el clan liderado por el famoso zapatero Ricky Sarkany. Con la llegada de la nueva integrante, la diseñadora inicia una etapa de plenitud absoluta, rodeada del afecto de sus seres queridos, y le dio la bienvenida a la niña en sus primeros días en su casa.

Los primeros días de Cora, la hija recién nacida de Josefina Sarkany

Los primeros días de Cora, la beba de Josefina Sarkany, en su casa

Josefina Sarkany emocionó a todos sus seguidores, durante el segundo fin de semana de julio del 2026, con la llegada de su segunda hija Cora. La niña es fruto de su amor con Gonzalo Olivera Jiménez, con quien ya tenían un hijo. El anuncio oficial se dio el 13 de julio del 2026, y movilizó y unió a todo el clan familiar en la habitación del centro médico. Tras algunos días internada, la familia de cuatro volvió a la tranquilidad de su hogar, y no fue hasta estos últimos días que compartieron las primeras imágenes de la niña en su casa.

Los primeros días de Cora tras su nacimiento estuvieron marcados por los momentos familiares emotivos, incluyendo a Gonzalo Olivera Jiménez sosteniendo a la recién nacida y la cálida bienvenida del entorno cercano. Unos de los protagonistas más tiernos fueron sus mascotas quienes, al sentir la fragilidad de la niña, no dudaron en acercarse y demostrarle protección al instante. Josefina grabó los momentos más tiernos y los recompiló en un posteo que describió como "Primeros días de Cori en casa".

Los primeros días de Cora, la hija recién nacida de Josefina Sarkany

Los primeros días de Cora, la hija recién nacida de Josefina Sarkany

Entre abrazos de mamá y papá, juegos con el hermano mayor y largas jornadas de siesta, la pequeña Cori demostró que se volvió el centro del hogar, llevando la atención y devolviendo la ternura a esta familia de cuatro. Entre los clips, se ve cómo la bebe fue parte de la rutina diaria de todos los integrantes, y de cómo ellos acomodaron los primeros días para pasarlo juntos, acompañando y ayudando a su mamá en la recuperación. Las postales recibieron los "me gusta" y comentarios de todos los seguidores, quienes no tardaron en destacar la felicidad de todos al ver a la bebé.

El nacimiento de Cora representa un capítulo sumamente luminoso para la familia Sarkany, quienes vivieron, apenas unas semanas atrás, la llegada de la primera hija de Clara Sarkany, Bruna. Entre ambas bebas, potenciaron la atmósfera de celebración compartida, afecto y felicidad cotidianas, mientras conocían sus hogares y comenzaban a ser parte de las rutinas de sus familias.

A.E