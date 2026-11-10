Así es el negocio de Micaela Paglayán, la esposa de Donato de Santis, que llega a la Argentina: sustentable, vintage y hecho a mano

Micaela Paglayán desarrolló un proyecto personal que combina diseño, artesanía y recuperación de materiales con identidad propia. Mientras comparte su vida con Donato de Santis en Italia, fue dando forma a una propuesta inspirada en los oficios tradicionales y en la reutilización de textiles, una iniciativa que ahora suma un nuevo capítulo con su desembarco en Buenos Aires y que refleja parte de su recorrido creativo entre distintas culturas.

El nuevo negocio de Micaela Paglayán, la esposa de Donato de Santis, que nació en el Mediterráneo

Micaela Paglayán encontró en el diseño una manera de reunir experiencias, raíces familiares y técnicas artesanales aprendidas a lo largo del tiempo. Junto a Donato de Santis, construyó su vida entre la Argentina e Italia, y en ese contexto impulsó una marca que se caracteriza por trabajar con materiales recuperados y procesos manuales, conservando una filosofía particular que comenzará a mostrarse más cerca del público local.

Micaela Paglayán

La diseñadora impulsó una propuesta que nació en la región de Puglia y que ahora tendrá una presentación especial en la Argentina, dentro de uno de los restaurantes del reconocido chef. Bajo el nombre Casa Andina, el emprendimiento refleja una búsqueda personal centrada en el trabajo manual, los oficios tradicionales y la producción en pequeña escala. La marca surgió a partir de la intención de volver a crear desde un vínculo directo con los materiales.

Lejos de las producciones masivas, Micaela Paglayán comenzó a reunir telas antiguas, textiles recuperados, bordados y piezas encontradas en distintos mercados y ferias. A partir de esos elementos, construyó una identidad propia en la que cada prenda parte de la historia previa del material utilizado. Esa filosofía terminó convirtiéndose en el eje central de la firma. La propuesta incluye camisas, vestidos, pantalones, chaquetas y kaftanes confeccionados con fibras naturales y géneros seleccionados por su origen y particularidades.

Casa Andina de Micaela Paglayán

En muchos casos, el diseño final nace a partir de la confección disponible, lo que genera piezas con características exclusivas. La producción se realiza en cantidades reducidas y evita replicar modelos de manera industrial, un aspecto que diferencia a Casa Andina. La creadora combina influencias de distintos lugares que formaron parte de su recorrido personal. Nacida en la Argentina, con raíces armenias y radicada en la costa mediterránea italiana, encontró en esa mezcla cultural una fuente constante de inspiración.

Diseño artesanal y reconocimiento internacional: El emprendimiento textil de Micaela Paglayán

Uno de los aspectos distintivos de Casa Andina es su enfoque sustentable. La reutilización de materiales existentes y el aprovechamiento de piezas antiguas forman parte de un proceso que busca extender la vida útil de piezas que ya poseen una historia propia. En lugar de seguir temporadas rígidas o calendarios tradicionales de lanzamientos, la firma de Micaela Paglayán desarrolla sus creaciones de acuerdo con los materiales que encuentra y recupera.

Donato de Santis y Micaela Paglayán

La identidad del proyecto comenzó a trascender el ámbito local y despertó interés fuera de Italia. Entre las personalidades que incorporaron estas prendas se encuentra la actriz Helen Mirren, amiga de la diseñadora desde hace años. El vínculo entre ambas se construyó mucho antes del nacimiento de la marca y continuó acompañando su crecimiento. A medida que la marca de la esposa de Donato de Santis fue tomando forma, la intérprete conoció de cerca el proyecto y sumó algunas de sus creaciones a su guardarropa.

La presencia de prendas de Casa Andina en eventos internacionales contribuyó a ampliar la visibilidad de la firma. Sin embargo, Micaela Paglayán destacó que para ella el valor de ese reconocimiento está ligado principalmente al acompañamiento que recibió durante el desarrollo de su emprendimiento. La marca fue construyéndose de manera gradual, apoyada en una red de vínculos, experiencias y descubrimientos que fueron enriqueciendo la propuesta.

Helen Mirren, vestida con un look de Casa Andina, el negocio de Micaela Paglayán

Micaela Paglayán consolidó una propuesta de diseño basada en la recuperación de textiles, el trabajo artesanal y la producción en pequeñas cantidades. Casa Andina mantiene una filosofía que desarrolló mientras construye su vida junto a Donato de Santis en Italia. Con la llegada de sus creaciones a Buenos Aires, su emprendimiento suma una nueva instancia de visibilidad, manteniendo una identidad vinculada a los oficios tradicionales y los materiales con historia.

VDV