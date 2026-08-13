Nequi Galotti mostró la rutina de pilates +60 que no te puede faltar

Además de llevar un estilo de vida estrechamente ligado al lifestyle y a una alimentación equilibrada, basada en productos naturales y alejada de conservantes y grasas saturadas, Nequi Galotti encontró en el pilates una verdadera filosofía de vida. A través de sus redes sociales, la conductora compartió los resultados que alcanzó gracias a esta disciplina para mujeres más +60, que no solo contribuye a su bienestar físico, sino que también la conecta con una faceta de su pasado: sus años como bailarina clásica.

La pasión de Nequi Galotti por el pilates y cómo transformó su físico a sus 66 años

“Mi momento, ese que me ordena, me conecta y me hace bien”, escribió Nequi Galotti en su cuenta personal de Instagram, donde suele compartir algunos de los momentos más íntimos de sus clases de pilates. Desde hace varios años, la conductora incorporó esta disciplina como parte fundamental de su rutina y, según reveló, la practica tres veces por semana para mantenerse joven, activa y ágil. En esta oportunidad, volvió a abrir las ventanas virtuales y compartió algunos detalles de cómo está evolucionando su físico a los +66 años.

La rutina de pilates de Nequi Galotti | Instagram

Mediante una serie de videos cortos que publicó en sus historias de 24 horas, la empresaria mostró parte de su exigente rutina de ejercicios de estiramiento, una práctica que incorporó a su día a día para mantenerse activa y estilizar su figura. A través de estos movimientos, busca trabajar la flexibilidad y la elongación muscular, al mismo tiempo que favorece una mayor movilidad y ayuda a conservar un cuerpo menos rígido y más flexible. Además, este tipo de entrenamiento contribuye a fortalecer la postura, mejorar el equilibrio y desarrollar una mayor conciencia corporal, aspectos fundamentales para mantener el bienestar físico con el paso del tiempo.

Lejos de vivirlo como una exigencia, la modelo disfruta cada momento de su entrenamiento. “La felicidad que me provoca hacer pilates”, señaló al pie de un clip que publicó, donde se la puede ver sentada en posición de “indio” sobre la camilla mientras sostiene las sogas elásticas y trabaja intensamente los brazos. En otra de las secuencias, aparece recostada boca arriba, con la espalda apoyada sobre el suelo, mientras eleva las piernas y las lleva por encima de la cabeza, intentando alcanzar la máxima elongación con la punta de los pies.

La rutina de pilates de Nequi Galotti | Instagram

La disciplina de Nequi Galotti con el pilates

Más allá de los beneficios físicos que obtiene con esta práctica, Nequi Galotti encontró en el pilates un espacio para conectarse con su cuerpo y prestar atención a sus necesidades. En reiteradas oportunidades destacó el bienestar que le genera comenzar la jornada con actividad física y convertir ese momento en una instancia de cuidado personal. A través de esta, trabaja diferentes grupos musculares y aspectos como la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la alineación corporal, sin recurrir a ejercicios de alto impacto.

Su rutina incluye movimientos destinados a fortalecer piernas y glúteos, pero también secuencias enfocadas en la zona abdominal, la cintura, la espalda y la columna. Asimismo, incorpora distintos elementos y accesorios que le permiten profundizar el trabajo de la zona media y realizar movimientos destinados a estilizar y marcar la cintura.

Gracias a la constancia y al trabajo sostenido, logró desarrollar una notable flexibilidad y control corporal, al punto de poder realizar movimientos que requieren gran elasticidad, como acercar sus brazos y piernas hasta lograr unirlos. Además, la precisión con la que ejecuta cada postura demuestra el dominio corporal que alcanzó.

Nequi Galotti encontró en el pilates un estilo de vida que también busca inspirar a otras mujeres +60 a incorporar esta disciplina a sus rutinas. Con constancia y dedicación, la conductora demuestra que mantenerse activa, trabajar la flexibilidad y cuidar el cuerpo puede convertirse en una fuente de bienestar y energía a cualquier edad.