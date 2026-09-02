Luisana Lopilato explicó el motivo que le impide vivir en la Argentina con su familia: "Por el momento lo veo muy lejano" 

Luisana Lopilato atraviesa un gran momento profesional luego de presentar su nueva película, que se estrenará este jueves 3 de septiembre en los cines argentinos. En este contexto, brindó una entrevista a un ciclo de streaming y explicó por qué no podría vivir en la Argentina.

Luisana Lopilato reveló por qué descarta mudarse a la Argentina

Luisana Lopilato volvió a captar todas las miradas durante la presentación de Pepita la Pistolera, la película que encabeza y que lleva a la pantalla una historia basada en un caso real: el de una mujer que ganó notoriedad después de matar a tiros a tres delincuentes que habían entrado a su vivienda.

En medio de la promoción del film, la actriz se refirió a su presente personal y profesional, marcado por una vida dividida entre la Argentina y Canadá, donde está radicada junto a su esposo Michael Bublé y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé y sus hijos

A sus 39 años, la artista mantiene un fuerte lazo con el país en el que nació, creció y continúa vinculándose con producciones nacionales, aunque por ahora no evalúa regresar de manera definitiva según contó. Durante una entrevista con Bondi Live, Luisana Lopilato relató cómo transita esta dinámica entre ambos países y explicó qué situación familiar influye especialmente a la hora de pensar en una posible mudanza.

“Me encanta trabajar en mi país, creo que también es una excusa para poder venir, pasar tiempo... Estar con los que más quiero”, expresó la modelo, al destacar la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, ante la consulta sobre si imagina volver a instalarse en la Argentina, fue clara respecto de su situación actual: “Bueno, no. Mis hijos son chicos todavía y están escolarizados, así que no. Por el momento lo veo muy lejano”.

A pesar de esta razón, Luisana Lopilato aseguró que no piensa alejarse profesionalmente y que tiene entre sus planes continuar desarrollando proyectos en el país. “Pero sí a volver a trabajar, apostar a la Argentina, apostar al cine argentino, seguir buscando historias para poder producir y seguir adelante”, sostuvo.

Qué dijo Luisana Lopilato sobre su vuelta a Erreway en caso de nuevos shows

En esa misma línea, Luisana Lopilato también habló sobre su decisión de no participar de los shows en vivo de Erreway en caso de que vuelvan a los escenarios. “Ahora estoy con mucho trabajo, muy enfocada también en mis hijos. A veces es difícil separarse para todos lados", expresó. En este sentido, continuó dejando en claro que sus pequeños son la prioridad absoluta: "Mis hijos estando escolarizados, a veces es difícil sacarlos”.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé y sus hijos

Así, Luisana Lopilato explicó que el motivo que le impide vivir en la Argentina con su familia es la escolaridad de sus cuatro hijos. "Por el momento lo veo muy lejano", afirmó. Sin embargo, contó que tiene pensado regresar al país para seguir trabajando en producciones nacionales y pasar tiempo con sus seres queridos.