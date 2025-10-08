Telefe confirmó cómo se decidirá al ganador de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 entra en su semana más emocionante porque este miércoles se conocerán los finalistas. Con Nicolás Occhiato en la conducción, el certamen encara su recta final y define cómo será el camino que llevará a los artistas hasta la última gala, que se realizará el próximo lunes, donde se elegirá a la mejor voz del país.

Los semifinalistas de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! están listos para dejarlo todo en el escenario y buscar un lugar en la gran final de La Voz Argentina 2025. Cada presentación será clave y las decisiones del jurado y del público cobrarán más importancia que nunca.

Según confirmó Nicolas Occhiato, la definición se desarrollará a lo largo de esta semana. El miércoles, los ocho participantes del reality se subirán al escenario para canta una canción cada uno y luego los coaches definirán quiénes son los cuatro finalistas.

El viernes y el domingo el programa hará una pausa, permitiendo que los finalistas descansen y se preparen para la noche más esperada del año. Finalmente, el lunes será la gran final de La Voz Argentina 2025, donde el público tendrá la última palabra.

Ese día se conocerá quién se consagra como el nuevo gran talento de la música nacional, tras meses de competencia, emoción y trabajo en equipo. Con presentaciones en vivo, artistas que brillaron por su carisma y coaches que los acompañaron durante toda la competencia, el ciclo promete un cierre a la altura de su historia.

Quiénes son los ocho semifinalistas de La Voz Argentina 2025

Team Lali: Alan Lez y Jaime Muñoz

Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte

Team Soledad: Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra.