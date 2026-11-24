Nico Vázquez publicó en Instagram un reel con el festejo del elenco de Rocky y aprovechó la publicación para adelantar cuándo vuelve la obra. El protagonista del espectáculo etiquetó a la cuenta oficial de la producción y compartió un material que reúne a integrantes de la compañía en plena celebración.

El posteo llegó un día después de la última función de 2026. Con ella terminó una temporada de más de 300 funciones y casi 300.000 espectadores para una de las propuestas más convocantes de la calle Corrientes. La adaptación teatral del clásico de 1976 que escribió y protagonizó Sylvester Stallone se estrenó en esa sala durante 2025.

Nico Vázquez y el festejo con el elenco de Rocky

Nico Vázquez subió el material el lunes 23 de noviembre. El video transcurre en un salón de paredes de ladrillo a la vista, con una cabina de DJ y un espejo redondo iluminado. Una mujer con auriculares maneja una notebook mientras él la acompaña, y después varios compañeros bailan y se abrazan entre globos dorados y un abanico amarillo, hasta que los presentes se acomodan en los sillones para la foto final.

Imágenes del festejo del elenco de Rocky.

El texto del reel empieza con un breve "Se festejó. Y mucho." y sigue con una reflexión sobre el vínculo entre ellos: "Qué lindo cuando un equipo se vuelve familia", escribió. Después agradeció a cada integrante por el esfuerzo y el cariño que le dedican a cada presentación.

Nico Vázquez en el festejo de Rocky

Esa familia reúne a más de 80 personas, según contó el propio actor en septiembre, cuando anunció que quedaban 35 funciones. No era la primera celebración colectiva. En octubre, con 20 funciones por delante, invitó a todo el equipo a la Costa Atlántica, y la cuenta oficial de la obra difundió el video en el que se lo ve caminando por la playa y abrazado a otros compañeros, con el mensaje "El mejor equipo del mundo festeja".

Integrantes del elenco de Rocky posan juntos durante el festejo.

Rocky vuelve en enero de 2027: fechas y la ilusión de Stallone

Nico Vázquez anticipó el regreso en el mismo texto: "Y qué alegría saber que en Enero 2027, por un ratito más, nos volvemos a encontrar". El regreso será el viernes 22 de enero, con funciones de viernes a domingo hasta el 11 de abril. Los viernes son a las 20.30, los sábados a las 19.30 y 22.15, y los domingos a las 20.

El motivo de la prórroga tiene nombre propio. El creador y protagonista de la película original lo llamó por videollamada durante unos diez minutos en octubre para decirle que se sentía orgulloso de la versión argentina, y el actor explicó luego que la nueva tanda busca que el estadounidense viaje a verla, aunque aclaró que nada está asegurado.

En su mensaje de despedida, Vázquez agradeció al público por dos años a sala llena, admitió lo difícil que se le hacía decir adiós y definió a la obra como el proyecto de su vida, con un reconocimiento para cada persona que lo ayudó arriba y abajo de las tablas. Con el festejo como cierre del año, Nico Vázquez y el elenco de Rocky se preparan para volver al teatro el 22 de enero. Será la tercera temporada, con entradas ya a la venta, y con la ilusión de que el creador de la película viaje a Buenos Aires y los vea desde la platea.