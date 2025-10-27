Crece el enfrentamiento de la familia de Lamine Yamal con Nicki Nicole: "No la queremos ver”

Desde el 25 de agosto del 2025, momento en el que Lamine Yamal y Nicki Nicole blanquearon su romance, se convirtieron en la pareja del momento. Pero no precisamente por su amor, sino por las diversas críticas que reciben tanto por sus apariciones juntos como por la presunta negativa por parte de la familia del jugador hacia este noviazgo.

Y pese a mostrarse más unidos y forjando su vínculo, la familia de la estrella del fútbol continuaría oponiéndose a la relación a tal punto que habrían enfrentado al joven y le comunicaron la determinación que tomaron al respecto, según informó el periodista español Roberto Antolín.

La familia de Lamine Yamal contra Nicki Nicole

A mediados de agosto, los rumores acerca de un romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole resonaban fuertemente luego de una serie de coincidencias entre los jóvenes en redes sociales, lo que en estos tiempos tienen importantes significados. Y ante el gran impacto sobre esto, la cantante y el jugador dejaron de esconderse para gritar su amor.

Desde entonces, los rumores se enfocaron en el confrontamiento que tienen el joven de 18 años con su familia ya que no aprobarían este romance, presuntamente por la diferencia de edad ya que la cantante tiene 25 años como así también por especular que este noviazgo podría afectar en el camino que recorre el jugador, en su reciente boom como estrella del Barcelona.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Roberto Antolín señaló que no hay chances de un acuerdo por parte de los padres de Lamine con su hijo para aceptar a la cantante como parte del entorno. Por lo contrario, la familia habría puesto una condición más hacia el jugador respecto a la presencia de ella en los eventos familiares y aquellos públicos en los que ellos están presente: "No la traigas que no la queremos ver”.

“No hay esperanzas de que entre la familia de Lamine y Nicki Nicole se lleven bien en algún momento”, contó Antolín. Además, señaló que pese a esto, Nicki Nicole se mantiene al lado de su novio y lo acompaña a los entrenamientos, mostrándose cercana a sus fanáticos, ocupando un nuevo rol en su vida como "la novia de". “Se saca fotos con los hinchas, pero no por ser cantante, sino como la novia de Lamine o su chofer personal. No es nadie acá en España”, aseguró el periodista.

Con estas determinaciones, los padres de Lamine Yamal dejaron en claro que no hay posibilidades de un acercamiento con Nicki Nicole aunque aún no se conoce oficialmente los motivos por los que habrían tomado esta tajante decisión. Por su parte, la pareja se muestra en redes sociales muy enamorada.