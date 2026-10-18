Noelia Marzol mostró la nueva decoración de su jardín: las fotos del antes y el después

El hogar de las figuras públicas siempre despierta curiosidad, y más aún cuando deciden mostrar el paso a paso de una refacción en primera persona. En esta oportunidad, Noelia Marzol sorprendió a todos sus seguidores al revelar un cambio estético profundo en los espacios exteriores de su residencia.

Con una impronta relajada y fiel a su estilo espontáneo, la artista mostró cómo transformó la entrada principal y el parque mediante un recambio estratégico de artefactos lumínicos que modificó por completo la atmósfera del lugar. "Les voy a mostrar una modificación que hicimos en casa, sé que ustedes son chusmas, pero la chusma buena onda, como que quieren ver cómo avanza este hogar", expresó con simpatía al abrir las puertas de su propiedad.

Noelia Marzol mostró los cambios en su jardín

La nueva decoración del jardín de Noelia Marzol: el antes y el después, la importancia de la iluminación en la fachada

El proyecto de Noelia Marzol comenzó con la necesidad de jerarquizar el acceso principal de la vivienda, un sector que contaba con una iluminación lineal y tradicional que no lograba destacar los detalles arquitectónicos de la puerta de madera tallada. Las imágenes del "antes" exhibían apliques antiguos de estilo rústico que proyectaban la luz de manera directa y plana sobre las paredes blancas, dejando la zona central desprovista de un punto focal relevante y con una sensación lumínica poco cálida que restaba elegancia al ingreso.

Así era la iluminación antes de la renovación.

Para lograr el cambio deseado, la bailarina consultó a su arquitecta de confianza, quien la orientó hacia opciones que combinaran estética, durabilidad y funcionalidad para exteriores. El resultado a la vista marca un contraste absoluto: ahora, la entrada luce faroles colgantes de líneas geométricas limpias, fabricados en metal negro con vidrio transparente, acompañados por apliques murales simétricos que enmarcan el acceso de manera equilibrada y moderna.

"A simple vista parecería algo que no es tan radical, pero miren las lámparas que teníamos; iluminaban directamente la pared y ahí en la parte central falta algo protagonista", detalló Noelia mientras mostraba en detalle el reemplazo de los viejos artefactos.

Así quedó renovada la fachada de Noelía Marzol

La ilumicacion del jardín de Noelia Marzol: funcionalidad y diseño para disfrutar al aire libre

Más allá del impacto visual en la fachada de Noelia Marzol , la renovación abarcó todo el perímetro del parque, un sector clave pensando en la llegada de las temperaturas más cálidas y la vida social en familia. El diseño lumínico incorporó balizas bajas a lo largo de los senderos y puntos estratégicos de luz cálida que realzan la vegetación, la zona de la piscina y la estructura de la casita de juegos infantil, logrando una postal nocturna digna de revista de decoración.

Este planteo técnico no solo aporta seguridad durante la noche, sino que genera una atmósfera íntima y sofisticada que acompaña los espacios de esparcimiento cotidiano. Con la temporada de encuentros en puerta, la comodidad y la estética exterior se convirtieron en las verdaderas protagonistas del parque. "Se vienen los días lindos y nosotros en casa recibimos amigos y familia todo el tiempo", comentó entusiasmada, mientras exhibía el sector del fogonero listo para las próximas reuniones.

El jardín de Noelia Marzol con otra iluminación

De este modo, la artista demostró que un cambio de iluminación bien planificado puede modificar por completo la personalidad de una casa sin necesidad de realizar obras complejas ni intervenciones estructurales invasivas. Cada rincón del espacio de Noelia Marzol refleja ahora una armonía visual muy cuidada que invita a pasar tiempo afuera y disfrutar de la naturaleza en cada reunión. La elección de materiales nobles y la distribución acertada de cada foco demuestran que el diseño exterior requiere tanta atención como el interior de cualquier hogar contemporáneo.