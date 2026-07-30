Así están hoy Alfonsina y Donatello, los hijos de Noelia Marzol y Ramiro Arias

La historia de amor entre Noelia Marzol y Ramiro Arias comenzó como un auténtico flechazo de teatro en el año 2019, y formó a una de las parejas del espectáculo argentino más estables y queridas. Él asistió como espectador a una obra interactiva y, tras quedar deslumbrado por la bailarina, insistió de manera transparente hasta conquistarla por completo. Tras un noviazgo y una convivencia durante la cuarentena, consolidaron su romance con un casamiento en el año 2021.

Rápidamente formaron una hermosa familia de cuatro integrantes que se convirtió en el centro de sus vidas. El primer fruto de esta unión fue su hijo mayor, Donatello, y, poco tiempo después, la felicidad del hogar se completó con la llegada de la pequeña Alfonsina. Actualmente, en este año 2026, los pequeños han crecido notablemente: el simpático Donatello tiene 5 años y la dulce Alfonsina tiene 3 años.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y sus hijos Alfonsina y Donatello

El nacimiento de Alfonsina y Donatello: la consagración del amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Tras haber sobrevivido a la convivencia en pandemia y a un noviazgo de intensa química, el amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias siguió evolucionando hasta consolidar un hogar, y darle paso a un proyecto que jamás se imaginaron tener: el de una familia juntos. Marcado por emociones intensas, desafíos de salud y un compromiso inquebrantable, durante el primer embarazo, la pareja selló su historia con su casamiento por civil el 2 de febrero de 2021.

Pocos meses después, el 23 de mayo de 2021, llegó el primer heredero: el pequeño Donatello. Su llegada al mundo conmovió a todos, dado que nació de forma prematura y tuvo que permanecer internado durante veinte días en el sector de neonatología. La búsqueda del segundo hijo no tardó en llegar, y el 21 de diciembre de 2022 nació la pequeña Alfonsina.

La llegada de la niña completó el clan familiar, pero la crianza simultánea de dos bebés tan pequeños desencadenó crisis de pareja. El desgaste cotidiano, la falta de tiempo a solas y un fuerte desequilibrio emocional afectaron temporalmente la comunicación entre ambos. En entrevistas en varios programas, la bailarina confirmó que decidieron hacer frente a la situación e iniciar terapia de pareja. Esta herramienta les permitió reencontrarse, comprender lo que le sucedía al otro y sanar las fisuras provocadas por la rutina.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y sus hijos Alfonsina y Donatello

Así están hoy Alfonsina y Donatello, los hijos de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Alfonsina y Donatello son los hijos de Noelia Marzol y Ramiro Arias, y quienes sellaron a la tierna familia de cuatro que se muestra feliz y cómplice en las redes sociales y los eventos importantes. Los pequeños se destacan por tener una personalidad sumamente enérgica, curiosa y desenvuelta, reflejando a la perfección los activos genes de sus reconocidos progenitores. Sus padres los describen frecuentemente como niños independientes, extremadamente cariñosos y algo traviesos, quienes disfrutan de explorar constantemente cada rincón de su hogar. El mayor de los hermanos se muestra siempre muy protector, ocurrente y líder en las dinámicas de juego familiar, mientras que la pequeña imita sus pasos con una enorme sonrisa y una notable picardía.

La relación entre los cuatro integrantes del clan familiar se caracteriza por una profunda complicidad, respeto mutuo y constantes muestras de afecto cotidiano. A través de las dinámicas domésticas compartidas, se hace evidente que Noelia Marzol y Ramiro Arias priorizan una crianza sumamente presente, lúdica y basada en el diálogo constante con los chicos. Entre tardes cocinando, viajes por la Argentina y cumpleaños a lo grande, los adultos dejan en claro que sus hijos son su prioridad más grande, y los pequeños van dejando en claro sus áreas de interés.

Alfonsina y Donatello, los hijos de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Si bien fueron protagonistas de momentos tensos en la familia, que se hicieron noticias en los medios de comunicación, su presencia en redes sociales es altamente pública y son verdaderas celebridades en las plataformas digitales. Marzol comparte diariamente las andanzas de sus hijos en su perfil de Instagram, acumulando millones de reproducciones y comentarios elogiosos de sus seguidores. Los videos de sus travesuras, los looks combinados y las festividades temáticas se vuelven virales de inmediato, convirtiendo a los niños en figuras sumamente queridas por el público digital.

Además, en las mismas publicaciones, los hermanos demuestran un vínculo único de hermandad, compartiendo con gran ternura sus tardes en el playroom y armando divertidos "complots" infantiles frente a sus padres. La pareja logró formar lo que tanto buscaba: una familia unida que mantenga el respeto por el otro y el amor en los momentos más importantes de su vida.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y sus hijos Alfonsina y Donatello

La hermosa familia que construyeron Noelia Marzol y Ramiro Arias se consolida día a día como un verdadero ejemplo de amor, resiliencia y unión frente a los ojos del público. El maravilloso presente de Alfonsina y Donatello, quienes llenan de risas y travesuras cada rincón de su hogar, confirma que supieron transformar los momentos difíciles y las crisis del pasado en la fortaleza que hoy los une como clan.

A.E