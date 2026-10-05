Noelia Marzol sorprendió al revelar su habilidad desconocida con el tejido: “Me doy maña”

Lejos de los escenarios y con una rutina diaria intensa entre la crianza de sus hijos y sus diversos compromisos profesionales, Noelia Marzol encontró un espacio de desconexión íntimo que pocos conocían hasta el momento. La bailarina y actriz dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar su gran destreza con las agujas y reveló que confecciona sus propias prendas de abrigo de manera totalmente artesanal. Con un estilo relajado, cálido y fiel a su habitual transparencia, la artista detalló cómo nació este pasatiempo que hoy se transformó en su cable a tierra favorito.

Noelia Marzol mostró su pasión por el tejido

Los recuerdos de infancia y el origen de la pasión de Noelia Marzol

Todo comenzó en sus primeros años de vida gracias a una figura fundamental en su historia familiar. "Mi abuela Tita me enseñó a tejer muy chica. Lo básico... pero servía para compartir tiempo juntas", expresó Noelia Marzol en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó varias imágenes luciendo los distintos suéters que fabricó con sus propias manos.

Noelia Marzol con uno de sus diseños

Con el paso del tiempo, aquella curiosidad de niña mutó hacia proyectos mucho más complejos que una simple bufanda. En este sentido, explicó que recurrió a tutoriales en la web para perfeccionar las puntadas: "Existen muchos videos que enseñan súper bien cómo hacer diferentes puntos. Busquen porque hay miles".

Lejos de presentarse como una modista profesional o una experta de alta costura, Noelia Marzol bajó el tono con total humildad sobre sus creaciones. En su publicación detalló cómo es su producción personal: "No soy experta, no lo hago demasiado bien y los ocho tienen todos diferentes cantidades de vueltas", reconoció sobre su variada colección de abrigos, y agregó con simpatía: "Pero 'me doy maña' como dirían algunos".

El posteo de Noelia Marzol sobre la historia de su abuela y el tejido

Además, se justificó sobre algunas pequeñas imperfecciones lógicas debido al vértigo que genera la confección de una prenda artesanal: "Un poco desprolijo, y me justifico, con una vida muy activa, dos pibes y algún que otro fogón con un vinito de por medio es más difícil". A pesar de los detalles en la simetría, destacó que el valor emocional es lo que verdaderamente importa: "Pero la mejor parte es que cada vez que lo uso recuerdo esos momentos".

Los diseños de Noelia Marzol: pompones, trenzas y tramas multicolor

En las postales que compartió con su comunidad virtual, la bailarina dejó ver el ingenio volcado en cada uno de sus modelos. Por un lado, deslumbró con un diseño oversized de estilo romántico tejido en tonos pasteles —rosa, amarillo suave y verde seco— completamente tapado de puntos en relieve con efecto burbuja o pompón, aportando una textura sumamente original y moderna.

El diseño minimalista de Noelia Marzol

Por otro lado, lució un clásico suéter blanco de inspiración rústica con gruesas trenzas centrales al frente, el cual combinó de manera canchera con una camisa blanca larga por debajo y botas altas. Como si fuera poco, en otra de sus postales callejeras lució un modelo multicolor sumamente audaz, armado con bloques en tonos crudo, rojo terracota y detalles melange, ideal para caminar por la ciudad con un café al paso y un ramo de flores frescas.

Para la bailarina, la actividad manual trasciende el simple hecho de fabricar ropa para combatir las bajas temperaturas. En su mensaje, reflexionó sobre el significado profundo de dedicar horas a esta labor: "Tejer es hermoso. Y sin dudas un acto de amor (nadie invertiría tanto tiempo en alguien que no ama)".

Además, fiel a su estilo inclusivo, hizo una aclaración divertida sobre quiénes pueden sumarse a esta movida: "Válido para mujeres y hombres (que conozco pocos que saben tejer, pero los hay)". También dejó una invitación especial para quienes conservan a sus seres queridos cerca: "Si tenés aún tu abuela cerca, aprovechala. No es sólo cuestión de hacer tus propios diseños, tejer siempre te va a conectar con algo lindo".

Para cerrar, Noelia Marzol sumó un valioso dato de color que sorprendió a todos al vincular esta práctica milenaria con el bienestar neurológico: "¿Un dato más? Dicen que los hábitos de 'abuela' reducen el riesgo de deterioro cognitivo", comentó con humor, demostrando una vez más que sabe cómo captar la atención de su público en cada detalle. Con este posteo, la artista dejó al descubierto una faceta poco conocida por el público.