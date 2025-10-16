Aseguran que Nico Vázquez y Dai Fernández van a tener un hijo: “Va a ser papá por primera vez”

Nico Vázquez y Dai Fernández siguen siendo protagonistas de rumores de romance, mientras ellos aseguran que, en caso de que fuera cierto, no lo ocultarían. Su relación fue muy debatida en redes sociales, ya que ella fue apuntada como tercera en discordia en la separación de el actor con Gimena Accardi. Sin embargo, todos los involucrados salieron a desmentirlo, y ellos se mostraron cada vez más unidos. En las últimas horas, aseguraron que la relación entre ellos era más cercana de lo que creían, ya que hablaron de un posible embarazo.

Nico Vázquez, Dai Fernández

Rumores de romance y ahora de embarazo: Nico Vázquez y Dai Fernández en la mira de todos

A finales de septiembre del 2025, y en medio de la tristeza de Nico Vázquez por su separación, el elenco de Rocky realizó un viaje por la Costa Argentina, que se volvió centro de rumores de nuevos romances. Una foto del actor con su co-estrella, Dai Fernández, comenzó con una posible relación entre ellos y una supuesta confirmación de la misma. Rápidamente, ambos salieron a desmentirlo, ya que, si estuvieran de novios, no lo ocultarían y se lo contarían a la prensa.

Nico Vázquez, Dai Fernández

Pero las redes sociales no dudaron en dar sus tajantes comentarios ante las noticias, y en poner en tendencia a la supuesta pareja. Sin embargo, en las últimas horas, en Paso en América (América) dieron una potente teoría, que los vincularía aún más fuerte a ambos. Sabrina Rojas criticó fuertemente al actor, ya que él se había mostrado muy triste por su separación con Accardi, y ahora estaría enamorado. "Hace mucho que venimos hablando de esta posible relación y el tiempo demostró que tenían razón", cerró.

Tras escucharla, Augusto Tartúfoli se la jugó por apostar sobre una noticia que se vendría dentro de poco. "¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres", lanzó, sorprendiendo a todos. Rojas coincidió y reiteró: "Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai". Tartu aclaró que no se trataba de una data dura, sino de una "corazonada".

Esta noticia dio de qué hablar en las redes sociales y los medios de comunicación, lanzando fuertes críticas contra ellos. Por su parte, Nico Vázquez y Dai Fernández decidieron mantener el silencio frente a los rumores, y dedicarse a desmentir los mismos frente a las cámaras. Ambos están disfrutando del auge de la obra de teatro Rocky, mientras el supuesto noviazgo entre ellos crece. Ahora, también suponen un embarazo, lo que haría que ambos estén más unidos de lo que se cree.

A.E