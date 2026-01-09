Marcelo “Teto” Medina confirmó que tiene cáncer de colón. Lo hizo a través de un mensaje directo en sus redes sociales, en el que explicó que se lo diagnosticaron hace tres meses y contó cómo se encuentra en este proceso.

Teto Medina confirmó su enfermedad

A través de su cuenta de Facebook, donde cuenta con más de 160.000 seguidores, Marcelo “Teto” Medina habló de su presente de salud y sorprendió al revelar que se encuentra atravesando una situación compleja. “Hace tres meses me detectaron cáncer de colón con metástasis en el hígado”, comentó, luego de agradecer a quienes se habían preocupado por él y admitir que “está bien y haciéndole caso a los médicos”.

Teto Medina.

En esa misma línea, el conductor de 60 años añadió que ya había sometido a una intervención, pero que quizás tenga que realizarse una nueva. “Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciéndome mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”.

Como se podía esperar, el mensaje de Teto Medina se llenó de deseos de recuperación. Mientras algunos le deseaban fuerzas, otros le manifestaban su afecto, con abrazos virtuales y gestos de cariño.

Teto Medina en la actualidad.,

El presente de Teto Medina, más allá de su enfermedad

Para terminar el mensaje que publicó en sus redes sociales, Teto Medina actualizó cómo es su vida actual, mientras lucha contra la enfermedad. “Mientras, sigo con este camino que elegí hace años (…). Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, concluyó.

El mensaje de Teto Medina.

De esta manera, El Teto Medina confirmó que tiene cáncer. El conductor de 60 años se mostró muy claro en sus redes sociales y no tuvo reparos en hablar de su situación, destacando que la detección fue hace tres meses, que ya fue intervenido y que la enfermedad hizo metástasis en su hígado, lo que puede terminar derivando en una nueva operación. De momento, no dio más detalles al respecto, aunque sería lógico que vuelva a informar de su evolución por los mismos medios.