La nueva vida de Luna, la hija de Débora Pérez Volpin que se alejó del camino de su madre y hoy tiene un puesto en la UBA

Luna, la hija de Débora Pérez Volpin, atraviesa una etapa distinta en su vida, marcada por decisiones que la alejaron del camino de su madre. Con el correr de los años, la joven sumó experiencias que se reflejan en su día a día y dejan ver la construcción de un futuro que la vincula con nuevos desafíos en la UBA.

Lejos del periodismo, Luna, la hija de Débora Pérez Volpin, se abre camino en una nueva etapa

Luna Funes, la hija de Débora Pérez Volpin, se abre su propio camino lejos del rumbo periodístico que eligió su madre. En los últimos años, la joven fue adquiriendo distintos aprendizajes que marcaron su desarrollo y la condujeron hacia un presente en formación, que hoy la ubica dentro de un puesto en la UBA.

Débora Pérez Volpin y María Luna Funes

En 2021, la joven de 25 años sorprendió con un emprendimiento gastronómico que combinaba creatividad y dedicación. Bajo el nombre “Jaia, tienda dulce”, abrió una cuenta en Instagram donde compartía imágenes y videos de sus tortas y pedidos. El catálogo incluía opciones variadas, pensadas para clientes que buscaban productos caseros y cuidados en cada detalle.

Durante un tiempo, la iniciativa de María Luna Funes se convirtió en un espacio de expresión y de conexión con sus seguidores, quienes valoraban su propuesta. Sin embargo, desde 2022 la cuenta dejó de actualizarse, lo que llevó a todos sus clientes a suponer que había decidido dejar de lado el proyecto.

Agustín y María Luna Funes

La vida de la emprendedora está atravesada por la herencia de su madre, Débora Pérez Volpin, una figura pública muy querida en el ámbito periodístico y político argentino. Sin embargo, lejos de replicar ese camino como su hermano Agustín Funes, ella optó por construir una identidad propia, que hoy la conecta con la UBA.

El puesto en la UBA que consiguió Luna, la hija de Débora Pérez Volpin

Mientras su emprendimiento aún crecía, Luna Funes terminó con su carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, terminando de consolidar un camino que se volcó en sus intereses. Esto la llevó a reorientar sus energías, y para muchos de los seguidores de “Jaia, tienda dulce” significó el fin del emprendimiento.

Débora Pérez Volpin, Agustín y María Luna Funes

A través de su cuenta de LinkedIn, la hija de Débora Pérez Volpin, desde comienzos de 2026, se desempeña como ayudante de docencia en la Facultad de Arquitectura de la UBA, en una de las materias iniciales de la carrera. Este rol no solo le permite afianzar sus conocimientos, sino también transmitirlos a estudiantes que recién comienzan su recorrido universitario.

A lo largo de los últimos años, Luna Funes fue transitando diferentes etapas que marcaron su crecimiento y la llevaron a tomar decisiones que delinearon su presente. Su recorrido combina experiencias que reflejan una búsqueda constante y la sitúan en un momento de consolidación, alejada del camino que eligió su madre.

María Luna Funes

Luna, la hija de Débora Pérez Volpin, transita una nueva vida marcada por decisiones que la alejaron del camino de su madre y la llevaron a explorar distintos proyectos. Con el paso del tiempo, dejó atrás su emprendimiento de tortas y terminó por volcarse en su totalidad al nuevo puesto que tiene dentro de la UBA.

VDV