En la antesala a que Telefe estrene el nuevo ciclo de MasterChef Celebrity salió a la luz una no tan antigua tensión que habría entre el canal con Wanda Nara tras la entrevista que concedió la mediática a Dante Gebel ni más ni menos que en El Trece, el medio de la competencia.

La presencia de la empresaria de cosméticos es sumamente requerida en los medios, razón por la que ella aprovecha cada oportunidad para lucrar con su imagen. En este marco, en las últimas horas, se habría revelado el misterio acerca de su participación en el programa La Divina Noche: la presentadora televisiva habría cobrado una millonaria suma de dinero para ser la primera invitada de la temporada.

Wanda Nara habría percibido una jugosa suma de dinero

La presencia de Wanda Nara en El Trece generó ciertas tensiones en Telefe, luego de que la Bad Bitch, figura del canal de las pelotas, hubiera decidido participar de La Divina Noche. En su defensa, la madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca confesó que había facturado por prestar su imagen."Hubo quilombos con Telefe por el tema de que Wanda es figura del canal y se fue a hacer esa entrevista sin permiso. Wanda dijo que cobró y lo que me contaron muy de adentro de la producción de Dante Gebel es que no cobró", aseguraron en la última emisión de Puro Show.

Wanda Nara | Instagram

Para que se genere este intercambio, la expareja de Mauro Icardi tuvo que realizar una ajustada negociación: "Ella pidió US$ 50.000 y la producción le dijo que no. Lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles", contó el periodista Pampito Pelleró.

Finalmente, según las declaraciones en dicho magazine de noticias del espectáculo, tuvo que dar el brazo a torcer debido a la resistencia de los productores: "Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo".

En su momento, Adrián Pallares había señalado en Intrusos que la ganadora de Bailando por un Sueño Italia abrió su corazón y contó detalles exclusivos de su relación con el goleador del Galatasaray: “Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.

Lo cierto es que, a pesar de los reproches de Telefe por los negocios por fuera de su presencia en este medio, la hermana de Zaira Nara sigue trazando su camino siendo ella misma la dueña de sus acciones y no dejándose condicionar por presuntas imposiciones morales de los ejecutivos.

Wanda Nara y Dante Gebel en La Divina Comida | Instagram

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo 11 de octubre, fecha en la que se estima que saldrá al aire la tan ansiada entrevista entre Wanda Nara y Dante Gebel -y a tan sólo tres días antes del estreno de MasterChef Celebrity-, donde la famosa hará un recorrido por el WandaGate. Su separación de Mauro Icardi continúa captando la atención del público, luego de un final inesperado para la que alguna vez fue una de las parejas más queridas del ambiente. Los problemas relacionados con la violencia de género y las acusaciones que la cantante realizó en diciembre de 2024 vuelven a surgir, poniendo de manifiesto los severos conflictos que se originaron puertas adentro de su hogar.

