Horóscopo semanal del 3 al 8 de mayo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 3 al 8 de mayo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mundo

Aries, la carta del Mundo indica que es momento de reinventarte, sacar lo mejor de ti y dejar atrás pesadez, pensamientos oscuros y todo lo que no servía. Prepara maletas porque vienen viajes y cambios positivos. Tu mejor día es el 7 de mayo, ideal para juntas laborales, proyectos nuevos y ofrecimientos de trabajo extra con ayuda de amigos o familiares.

Salud: Cuida dientes, dentadura, garganta y posibles virus. Toma más cítricos, ve al dentista y protégete del cambio de clima y alergias.

Consejo: Cuídate de envidias, brujerías y salaciones (eres un signo muy visto). Reza al Arcángel Metatrón, usa cadenita de plata y perfume de pachulí o cuero. No platiques tus planes ni proyectos. Sé original, auténtico y sigue haciendo ejercicio porque vas a lucir en la playa. No andes con casados/casadas. Cambia o renueva tu carro o bienes.

Números de la suerte: 03, 18, 37 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y amarillo.

Amor: Viene un amor verdadero y estable. Compatibles: Leo, Capricornio y Acuario.

Recomendación: Las cartas anuncian prosperidad sin límites, cambios en casa, coche o viajes. Ten confianza en ti, administra tu tiempo y realiza exámenes o proyectos nuevos. ¡Cree en ti y crece económicamente!

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Juicio

Tauro, estás en tu momento de cumpleaños, crecimiento económico y rejuvenecimiento. Quítate el pasado, amores tóxicos e insomnio. Tu mejor día es el martes 5 de mayo, cabalístico, con dinero extra, regalos y posibles viajes.

Salud: Cuida el insomnio; duerme más y tranquilo.

Consejo: Cambia tu celular o regálate algo nuevo. Reza al Arcángel Miguel, usa escapulario. Haz más presencia en trabajo, escuela y familia. Ahorra, pinta o arregla tu casa. Evita brujerías y envidias del pasado; bloquea si es necesario.

Números de la suerte: 18, 21, 49 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Si estás en pareja, viaja con ella. Compatibles: Acuario, Capricornio y Virgo. Hay amor del pasado que debes soltar.

Recomendación: Las cartas indican deseo cumplido, oferta para dar clases y regalo de mascota. Ordena pasaporte, visa, títulos. Creces económicamente y en estabilidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Géminis, es momento de estar arriba y abrir los ojos. Descubrirás traiciones o complots cercanos. Tu mejor día es el 6 de mayo, cabalístico.

Salud: Cuida estómago, inflamación y antojos. Come mejor, haz ejercicio y no te engañes a ti mismo.

Consejo: No confíes de más, mantén línea con todos. Busca equilibrio, sé discreto y toma decisiones sabias. Quita malas vibras y salaciones. Prende veladora amarilla o roja el 6. Reza al Arcángel Uriel.

Números de la suerte: 22, 33, 41.

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatibles: Géminis, Libra y Acuario. Posible embarazo si estás en pareja. Busca amor verdadero y familia.

Recomendación: La gracia del oro está contigo: negocios, inversiones y cambios de trabajo funcionarán. Haz negocio propio y avanza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Cáncer, brilla y sal de las sombras. Tu mejor día es el 4 de mayo, cabalístico, con dinero extra y buen inicio de mes.

Salud: Combate depresión, angustia y pensamientos negativos. Haz ejercicio, toma sol y sé más práctico.

Consejo: Reza al Arcángel Gabriel, usa plata, veladora blanca y agua bendita. Administra tiempo, levántate temprano. Busca sanación en cuerpo, alma y espíritu.

Números de la suerte: 00, 14, 31 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatibles: Escorpión, Sagitario y Piscis. El amor se da, no se ruega.

Recomendación: Nuevos trabajos, estudios (administración, cine, arte, diseño) y viajes. Logros en negocios propios. Prepara vacaciones y saca pendientes legales.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Leo, te viene suerte, abundancia y estabilidad. Va a ser una semana de volver a empezar, de tener el control total de tu vida y de creer más en ti. Tu mejor día va a ser el 8 de mayo, día cabalístico para juntas de trabajo, proyectos nuevos y amores compatibles.

Salud: Cuida hernias, cadera, riñones y todo lo relacionado con la parte baja de la espalda. Toma más agua, evita caídas y mantén un solo peso con ejercicio constante.

Consejo: Protégete de personas tóxicas y energías negativas que te rodean. Reza al Arcángel Uriel para cerrar contratos y quitar pensamientos negativos, brujerías o salaciones. Usa colores blanco y negro, ve al mar cuando puedas, métete a clases de natación o baile y muévete.

Números de la suerte: 04, 05, 46 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Compatibles: Libra, Sagitario y Aries. Ve despacio en el amor, no des todo de inmediato.

Recomendación: Viene dinero extra por lotería, proyectos nuevos y buena actitud. Sigue brillando y manteniendo tu fortaleza.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Mago

Virgo, la carta del Mago indica que se te va a dar. Estás en el momento de recibir, crecer y desarrollarte más económicamente. Tu mejor día es el 6 de mayo.

Salud: Cuida migraña y dolores de cabeza por sobrepensar. No te atormentes con problemas que no puedes resolver.

Consejo: Si algo no funciona, déjalo pasar. No eres papá ni mamá de tu pareja; busca relaciones que te hagan crecer. Tu palabra vale mucho, sé discreto, evita chismes y no prometas lo que no vas a cumplir. Remodela tu casa, mueve muebles o la cama para que fluyan las energías.

Números de la suerte: 11, 23, 32 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles: Tauro, Capricornio o Sagitario. Busca quien construya contigo.

Recomendación: Cierre de contratos, contratación nueva y desarrollo de negocio propio. Sabrás una verdad importante de alguien querido.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Templanza

Libra, calma que todo pasa. Estás en el momento de crecer económicamente y tener mejor trabajo. Tu mejor día es el 5 de mayo, cabalístico, con nueva oferta laboral y dinero extra.

Salud: Problemas de huesos, piernas o cadera. Mantente en movimiento, haz ejercicio y come mejor.

Consejo: Respira hondo cuando te sientas agobiado, sal a caminar y paga deudas para sanar tu economía. Reza al Arcángel Jofiel para tomar decisiones sabias. Usa rojo y amarillo, cambia look si quieres, saca lo que no uses y rodeate de naturaleza y mascotas. Programa un viaje para julio o agosto.

Números de la suerte: 03, 15, 27.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatibles: Acuario, Piscis y Géminis. Si estás en pareja, vienen propuestas de casamiento o embarazo.

Recomendación: Cambios positivos en laboral y negocio propio. Libérate del pasado y ten sabiduría al contestar.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Emperador

Escorpión, la carta del Emperador te marca fuerza, poder y liderazgo total. Tu mejor día es el 8 de mayo.

Salud: Cuida garganta, pulmones y posibles virus. No dejes que nadie influya en tu salud.

Consejo: Controla impulsos y pensamientos negativos. Alejate de quien no es para ti. Busca negocio propio, asociaciones o estudiar idiomas. Sé discreto con tus decisiones, paga deudas y cambia lo que no te gusta.

Números de la suerte: 20, 25, 39.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatibles: Cáncer, Escorpión y Piscis. Busca amores estables y sinceros; el amor no se ruega.

Recomendación: Apoyo moral a un familiar enfermo. Perdónate y toma clases de liderazgo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Torre

Sagitario, estás en el momento de tener más confianza, seguridad y progreso. Mayo es fundamental para atraer dinero y estabilidad.

Salud: Cuida depresión, angustia y sobrepensar. Evita alcohol.

Consejo: Pisa paso a paso y con firmeza. Tu mejor día es el 7 de mayo, con nuevos contratos y reconocimientos. Resuelve problemas familiares y legales. Cuídate de brujerías y envidias del pasado.

Números de la suerte: 01, 14, 16.

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Compatibles: Aries, Leo y Virgo. Viene amor verdadero.

Recomendación: Buena suerte en todo, juega azar con fe y avanza sin mentiras.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Sol

Capricornio, brilla sin cesar. Calma tu mente, no exageres ni dramatices.

Salud: Cuida estómago, gastritis, úlcera e intestino (corajes guardados). Busca paz interior y come mejor.

Consejo: Tu mejor día es el 5 de mayo, con dinero extra, nuevo contrato y llamada del extranjero. Reza al Arcángel Miguel. Usa amarillo y rojo. Depura amistades negativas, ahorra, quita vicios y estudia (abogacía, finanzas, administración).

Números de la suerte: 08, 06, 19.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatibles: Virgo, Tauro y Aries.

Recomendación: Festejos familiares y viajes. Eres líder natural, confía en tu poder de convencimiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Loco

Acuario, es el momento de pisar el triunfo y la estabilidad. Mayo es muy bueno para crecer económicamente. Tu mejor día es el 4 de mayo.

Salud: Dolor de espalda, cuello y torceduras. Relájate, duerme mejor y compra buen colchón.

Consejo: No arrastres el pasado ni te comprometas si no lo sientes. Piensa primero en ti. Compra algo que represente progreso (moto, bici, carro). Haz ejercicio y no pienses de más.

Números de la suerte: 12, 17, 24.

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Compatibles: Tauro, Géminis o Libra.

Recomendación: Viajes, exámenes, pago de deudas y nuevas oportunidades laborales.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Diablo

Piscis, viene dinero rápido y fácil. Tu mejor día es el 6 de mayo.