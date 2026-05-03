Horóscopo semanal del 3 al 8 de mayo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 3 al 8 de mayo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del Tarot: El Mundo
Aries, la carta del Mundo indica que es momento de reinventarte, sacar lo mejor de ti y dejar atrás pesadez, pensamientos oscuros y todo lo que no servía. Prepara maletas porque vienen viajes y cambios positivos. Tu mejor día es el 7 de mayo, ideal para juntas laborales, proyectos nuevos y ofrecimientos de trabajo extra con ayuda de amigos o familiares.
- Salud: Cuida dientes, dentadura, garganta y posibles virus. Toma más cítricos, ve al dentista y protégete del cambio de clima y alergias.
- Consejo: Cuídate de envidias, brujerías y salaciones (eres un signo muy visto). Reza al Arcángel Metatrón, usa cadenita de plata y perfume de pachulí o cuero. No platiques tus planes ni proyectos. Sé original, auténtico y sigue haciendo ejercicio porque vas a lucir en la playa. No andes con casados/casadas. Cambia o renueva tu carro o bienes.
- Números de la suerte: 03, 18, 37 (tres golpes de suerte).
- Colores: Naranja y amarillo.
- Amor: Viene un amor verdadero y estable. Compatibles: Leo, Capricornio y Acuario.
- Recomendación: Las cartas anuncian prosperidad sin límites, cambios en casa, coche o viajes. Ten confianza en ti, administra tu tiempo y realiza exámenes o proyectos nuevos. ¡Cree en ti y crece económicamente!
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del Tarot: El Juicio
Tauro, estás en tu momento de cumpleaños, crecimiento económico y rejuvenecimiento. Quítate el pasado, amores tóxicos e insomnio. Tu mejor día es el martes 5 de mayo, cabalístico, con dinero extra, regalos y posibles viajes.
- Salud: Cuida el insomnio; duerme más y tranquilo.
- Consejo: Cambia tu celular o regálate algo nuevo. Reza al Arcángel Miguel, usa escapulario. Haz más presencia en trabajo, escuela y familia. Ahorra, pinta o arregla tu casa. Evita brujerías y envidias del pasado; bloquea si es necesario.
- Números de la suerte: 18, 21, 49 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Blanco y rojo.
- Amor: Si estás en pareja, viaja con ella. Compatibles: Acuario, Capricornio y Virgo. Hay amor del pasado que debes soltar.
- Recomendación: Las cartas indican deseo cumplido, oferta para dar clases y regalo de mascota. Ordena pasaporte, visa, títulos. Creces económicamente y en estabilidad.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna
Géminis, es momento de estar arriba y abrir los ojos. Descubrirás traiciones o complots cercanos. Tu mejor día es el 6 de mayo, cabalístico.
- Salud: Cuida estómago, inflamación y antojos. Come mejor, haz ejercicio y no te engañes a ti mismo.
- Consejo: No confíes de más, mantén línea con todos. Busca equilibrio, sé discreto y toma decisiones sabias. Quita malas vibras y salaciones. Prende veladora amarilla o roja el 6. Reza al Arcángel Uriel.
- Números de la suerte: 22, 33, 41.
- Colores: Verde y amarillo.
- Amor: Compatibles: Géminis, Libra y Acuario. Posible embarazo si estás en pareja. Busca amor verdadero y familia.
- Recomendación: La gracia del oro está contigo: negocios, inversiones y cambios de trabajo funcionarán. Haz negocio propio y avanza.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del Tarot: La Estrella
Cáncer, brilla y sal de las sombras. Tu mejor día es el 4 de mayo, cabalístico, con dinero extra y buen inicio de mes.
- Salud: Combate depresión, angustia y pensamientos negativos. Haz ejercicio, toma sol y sé más práctico.
- Consejo: Reza al Arcángel Gabriel, usa plata, veladora blanca y agua bendita. Administra tiempo, levántate temprano. Busca sanación en cuerpo, alma y espíritu.
- Números de la suerte: 00, 14, 31 (tres golpes de suerte).
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Compatibles: Escorpión, Sagitario y Piscis. El amor se da, no se ruega.
- Recomendación: Nuevos trabajos, estudios (administración, cine, arte, diseño) y viajes. Logros en negocios propios. Prepara vacaciones y saca pendientes legales.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del Tarot: As de Oros
Leo, te viene suerte, abundancia y estabilidad. Va a ser una semana de volver a empezar, de tener el control total de tu vida y de creer más en ti. Tu mejor día va a ser el 8 de mayo, día cabalístico para juntas de trabajo, proyectos nuevos y amores compatibles.
- Salud: Cuida hernias, cadera, riñones y todo lo relacionado con la parte baja de la espalda. Toma más agua, evita caídas y mantén un solo peso con ejercicio constante.
- Consejo: Protégete de personas tóxicas y energías negativas que te rodean. Reza al Arcángel Uriel para cerrar contratos y quitar pensamientos negativos, brujerías o salaciones. Usa colores blanco y negro, ve al mar cuando puedas, métete a clases de natación o baile y muévete.
- Números de la suerte: 04, 05, 46 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Blanco y negro.
- Amor: Compatibles: Libra, Sagitario y Aries. Ve despacio en el amor, no des todo de inmediato.
- Recomendación: Viene dinero extra por lotería, proyectos nuevos y buena actitud. Sigue brillando y manteniendo tu fortaleza.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del Tarot: El Mago
Virgo, la carta del Mago indica que se te va a dar. Estás en el momento de recibir, crecer y desarrollarte más económicamente. Tu mejor día es el 6 de mayo.
- Salud: Cuida migraña y dolores de cabeza por sobrepensar. No te atormentes con problemas que no puedes resolver.
- Consejo: Si algo no funciona, déjalo pasar. No eres papá ni mamá de tu pareja; busca relaciones que te hagan crecer. Tu palabra vale mucho, sé discreto, evita chismes y no prometas lo que no vas a cumplir. Remodela tu casa, mueve muebles o la cama para que fluyan las energías.
- Números de la suerte: 11, 23, 32 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Azul y blanco.
- Amor: Compatibles: Tauro, Capricornio o Sagitario. Busca quien construya contigo.
- Recomendación: Cierre de contratos, contratación nueva y desarrollo de negocio propio. Sabrás una verdad importante de alguien querido.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del Tarot: La Templanza
Libra, calma que todo pasa. Estás en el momento de crecer económicamente y tener mejor trabajo. Tu mejor día es el 5 de mayo, cabalístico, con nueva oferta laboral y dinero extra.
- Salud: Problemas de huesos, piernas o cadera. Mantente en movimiento, haz ejercicio y come mejor.
- Consejo: Respira hondo cuando te sientas agobiado, sal a caminar y paga deudas para sanar tu economía. Reza al Arcángel Jofiel para tomar decisiones sabias. Usa rojo y amarillo, cambia look si quieres, saca lo que no uses y rodeate de naturaleza y mascotas. Programa un viaje para julio o agosto.
- Números de la suerte: 03, 15, 27.
- Colores: Rojo y amarillo.
- Amor: Compatibles: Acuario, Piscis y Géminis. Si estás en pareja, vienen propuestas de casamiento o embarazo.
- Recomendación: Cambios positivos en laboral y negocio propio. Libérate del pasado y ten sabiduría al contestar.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del Tarot: El Emperador
Escorpión, la carta del Emperador te marca fuerza, poder y liderazgo total. Tu mejor día es el 8 de mayo.
- Salud: Cuida garganta, pulmones y posibles virus. No dejes que nadie influya en tu salud.
- Consejo: Controla impulsos y pensamientos negativos. Alejate de quien no es para ti. Busca negocio propio, asociaciones o estudiar idiomas. Sé discreto con tus decisiones, paga deudas y cambia lo que no te gusta.
- Números de la suerte: 20, 25, 39.
- Colores: Rojo y amarillo.
- Amor: Compatibles: Cáncer, Escorpión y Piscis. Busca amores estables y sinceros; el amor no se ruega.
- Recomendación: Apoyo moral a un familiar enfermo. Perdónate y toma clases de liderazgo.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del Tarot: La Torre
Sagitario, estás en el momento de tener más confianza, seguridad y progreso. Mayo es fundamental para atraer dinero y estabilidad.
- Salud: Cuida depresión, angustia y sobrepensar. Evita alcohol.
- Consejo: Pisa paso a paso y con firmeza. Tu mejor día es el 7 de mayo, con nuevos contratos y reconocimientos. Resuelve problemas familiares y legales. Cuídate de brujerías y envidias del pasado.
- Números de la suerte: 01, 14, 16.
- Colores: Blanco y naranja.
- Amor: Compatibles: Aries, Leo y Virgo. Viene amor verdadero.
- Recomendación: Buena suerte en todo, juega azar con fe y avanza sin mentiras.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del Tarot: El Sol
Capricornio, brilla sin cesar. Calma tu mente, no exageres ni dramatices.
- Salud: Cuida estómago, gastritis, úlcera e intestino (corajes guardados). Busca paz interior y come mejor.
- Consejo: Tu mejor día es el 5 de mayo, con dinero extra, nuevo contrato y llamada del extranjero. Reza al Arcángel Miguel. Usa amarillo y rojo. Depura amistades negativas, ahorra, quita vicios y estudia (abogacía, finanzas, administración).
- Números de la suerte: 08, 06, 19.
- Colores: Amarillo y rojo.
- Amor: Compatibles: Virgo, Tauro y Aries.
- Recomendación: Festejos familiares y viajes. Eres líder natural, confía en tu poder de convencimiento.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del Tarot: El Loco
Acuario, es el momento de pisar el triunfo y la estabilidad. Mayo es muy bueno para crecer económicamente. Tu mejor día es el 4 de mayo.
- Salud: Dolor de espalda, cuello y torceduras. Relájate, duerme mejor y compra buen colchón.
- Consejo: No arrastres el pasado ni te comprometas si no lo sientes. Piensa primero en ti. Compra algo que represente progreso (moto, bici, carro). Haz ejercicio y no pienses de más.
- Números de la suerte: 12, 17, 24.
- Colores: Amarillo y naranja.
- Amor: Compatibles: Tauro, Géminis o Libra.
- Recomendación: Viajes, exámenes, pago de deudas y nuevas oportunidades laborales.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del Tarot: El Diablo
Piscis, viene dinero rápido y fácil. Tu mejor día es el 6 de mayo.
- Salud: Cuida garganta, pulmones, virus y alergias. Toma cítricos y vitaminas.
- Consejo: Abre bien los ojos, no confíes en nadie esta semana. Arregla cocina, baño o tuberías. Ten plantas y busca paz mental.
- Números de la suerte: 10, 28, 99.
- Colores: Rojo y naranja.
- Amor: Compatibles: Acuario, Cáncer y Escorpión. Busca pareja estable.
- Recomendación: Negocio propio, cursos (psicología, inglés, ventas) y lazos con gente de poder. Haz tu vida independiente.