Osvaldo Gross es un experto en la pastelería y sus años en televisión, explicando sus recetas llenas de sabor, lo volvieron un referente indiscutido de la repostería, admirado tanto por colegas como por el público que lo sigue fielmente. En una reciente entrevista radial, el pastelero reveló cuál es el postre que todos los argentinos deberían probar y por qué.

Osvaldo Gross reveló cuál es el postre que todos los argentinos deberían probar

Osvaldo Gross visitó a Andy Kusnetzoff en su ciclo radial Perros de la Calle en Urbana Play, el pastelero habló de su profesión y de su rol activo en Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas. Cada preparación que comparte con sus seguidores, quienes permanecen expectantes por sus recetas dulces, reúne miles de "likes" y cientos de mensajes con agradecimientos porque sus explicaciones son claras y permiten que todos puedan animarse a replicar sus creaciones.

Al ser consultado por el conductor sobre cuál es el postre por excelencia, Osvaldo Gross no dudó en responder que es "el flan mixto" y que en la Argentina es uno de los favoritos. En las redes sociales, su afirmación no pasó desapercibido y muchos usuarios coincidieron en que es el más exquisito. Esa combinación de flan casero, dulce de leche y crema batida resulta imbatible y es un clásico que atraviesa generaciones, manteniéndose vigente en la mesa de los argentinos.

De hecho, en su red social, Osvaldo Gross brinda su propia receta de flan mixto y asegura que "en cada país donde haya leche huevos y azúcar existen preparaciones similares" al flan pero que "es muy nuestro". Asimismo, aconseja agregar vaina de vainilla porque "queda de lujo" aunque da otras opciones más económicas y fáciles de conseguir en cualquier tienda como la esencia de vainilla o la ralladura de naranjas.

Ingredientes para hacer el flan mixto de vainilla de Osvaldo Gross

Para 8 porciones de pequeños flanes utilizar:

1 litro de leche

1 chaucha de vainilla

8 huevos

4 yemas

220 gramos de azúcar

Crema batida con apenas de azúcar

Dulce de leche, para acompañar

Para el caramelo

200 gramos de azúcar

100 ml de agua

El flan de vainilla de Osvaldo Gross

Receta paso a paso del flan mixto de vainilla de Osvaldo Gross



-Paso 1: colocar el azúcar por cucharadas en una cacerolita de cobre, preferentemente, mientras se va calentando y fundiendo hasta obtener un caramelo oscuro.

-Paso 2: calentar el agua, a primer hervor, y volcar sobre el caramelo. Hacerlo con suma precaución.

-Paso 3: verter el caramelo en un molde metálico o de vidrio térmico grande o en varios individuales y hacerlo correr para cubrir todo el interior. Reservar.

-Paso 4: calentar la leche con la chaucha de vainilla abierta a lo largo. Raspar la vaina de vainilla para desprender las semillitas y dejarlas en la leche para que le confieran el aroma al flan. Infusionar 15 minutos

-Paso 5: integrar en un bolw los huevos con las yemas y el azúcar. Solo mezclar para desligar los huevos, no hay que batir.

-Paso 6: añadir la leche tibia aromatizada y colar o tamizar para retirar impurezas. En caso de usar esencia de vainilla, agregar dos cucharadas ahora.

-Paso 7: llenar los moldes hasta casi el borde y ubicarlos en una asadera con agua caliente para llevar a cocinar a baño maría en horno suave (150 °C).

-Paso 8: retirar y dejar enfriar durante unas horas (lo ideal son 12) antes de desmoldar. Acompañar con crema batida y dulce de leche.

En resumen, Osvaldo Gross reveló durante una entrevista radial que el postre que todos los argentinos deberían probar es el flan mixto de vainilla. Una preparación simple y tradicional que conquista a todos, y que él mismo enseñó su propia versión en simples pasos.