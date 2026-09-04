Pablo Giralt se sinceró sobre su adicción al trabajo: “Mi psicóloga vive conmigo”

Pablo Giralt construyó una trayectoria marcada por la pasión y la entrega absoluta a su profesión, un camino que lo llevó a ocupar un lugar destacado en el periodismo deportivo. Su historia personal refleja cómo la dedicación y la autoexigencia se convirtieron en parte de su identidad, atravesando etapas de esfuerzo y decisiones que definieron su carrera. Con el paso del tiempo, esa intensidad comenzó a transformarse en un proceso de búsqueda más amplio que hoy abre nuevas perspectivas en su vida.

Pablo Giralt reveló que se considera un adicto al trabajo

Pablo Giralt abrió su corazón en una entrevista con Luli Fernández para Infobae y habló sobre su relación con el trabajo y la autoexigencia que lo acompañó desde sus inicios. “Yo fui una persona adicta al trabajo. A mi trabajo lo puse en un lugar tan importante que le dio un lugar superlativo. Porque yo siempre quiero que salga todo bien, perfecto. Perfecto, no bien, perfecto. Bueno, la terapia vive conmigo”, reveló, dejando en claro cómo la obsesión por la perfección marcó su vida profesional.

Pablo Giralt

El periodista recordó los años de desarraigo cuando dejó Venado Tuerto a los 17 años para instalarse en Buenos Aires. “La soledad del silencio, de estar solo, de ir a un cine a ver películas solo, de estar solo, de no tener amigos, porque tus amigos están lejos. Esa soledad y años de soledad, eso es algo que duele”, relató. Las palabras del presentador dejaron en claro cómo esas experiencias influyeron en su carácter y en la forma en que volcó toda su energía en el trabajo.

Durante la charla, Pablo Giralt también repasó el momento clave en el que estuvo a punto de regresar a su ciudad natal. “En abril del año 99, que ahora voy a decir la fecha para que sepan: martes 13 de abril. Llegué a Torneos, hice el casting y empecé a laburar. Y me acuerdo del primer día que me dijeron: ‘Vas a relatar para Nacional B, relatar a Fútbol de Primera’. Y el partido del Mundial hizo 43 puntos de rating. Y yo siento una cosa en mi cuerpo de felicidad que me pone en un lugar pletórico, o sea, supremo”, recordó, señalando cómo ese instante definió su carrera.

Pablo Giralt

En el presente, con más de dos décadas de trayectoria, el comentarista asegura que atraviesa un proceso de cambio personal. “Este Pablo no tiene que pedir más nada. Si pido más, soy un egoísta. Este Pablo ya recibió todo lo que podía recibir en la vida, laboralmente y personalmente”, expresó, destacando que busca enfocarse en disfrutar y en encontrar la felicidad más allá de la exigencia profesional. Con esta mirada renovada, el relator intenta equilibrar su pasión por el trabajo con un espacio más amplio para lo personal

Pablo Giralt suma un nuevo rol para la próxima temporada de MasterChef Celebrity

En medio de un año cargado de transmisiones deportivas, Pablo Giralt sorprendió al ser confirmado como el primer participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La noticia se conoció a través de Streams Telefe, donde se anunció su incorporación al reality culinario que tendrá nuevamente a Wanda Nara como conductora. Este nuevo desafío lo coloca en un terreno distinto, lejos de las canchas, en un formato que combina entretenimiento y competencia.

MasterChef Celebrity

Cabe destacar que el comentarista llega al programa luego de haber puesto su voz en partidos de la Selección Argentina, como el encuentro frente a Egipto que terminó con un ajustado 3 a 2. Ahora, afrontará un desafío distinto, lejos de las cabinas de transmisión y cerca de las cocinas, en una competencia que ya tuvo figuras vinculadas al fútbol como Maxi López, Sofi Martínez y el Turco Husaín. Su participación suma expectativa y lo convierte en uno de los nombres más llamativos de la temporada.

La producción del ciclo trabaja en una lista de participantes que incluye nombres como Topa, Guillermo Andino, Zaira Nara, Juli Poggio, La Tora Villar, Santi Talledo, Nati Jota, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, conocida como “La Sueca”. Fiel a su estilo, el conductor compartió un mensaje en redes sociales al replicar el anuncio de su fichaje: “¿Me la juego? Ustedes deciden”. Con esta frase, dejó en claro que encara la experiencia con entusiasmo y con la misma entrega que lo caracteriza.

Pablo Giralt

Pablo Giralt transitó un recorrido profesional que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, con una trayectoria marcada por la constancia y la exigencia personal. Su manera de encarar cada desafío lo impulsó a crecer en distintos ámbitos y a consolidar un estilo propio que lo distingue en cada relato. Con el paso del tiempo, esa entrega absoluta también lo llevó a reflexionar sobre su presente y a iniciar una etapa en la que busca equilibrar lo laboral con lo personal.

VDV