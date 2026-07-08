La vida desconocida de Pablo Giralt, el relator de Argentina: un amor que cumplió 20 años y un periodista insultado por Fantino que lo ayudó

Pablo Giralt construyó una trayectoria marcada por la pasión y la constancia, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del relato deportivo argentino. Su historia personal y profesional se entrelaza con momentos que lo llevaron a consolidarse en la cabina de transmisión, donde los vínculos afectivos y las oportunidades marcaron un camino de más de dos décadas. Con el paso del tiempo, supo transformar cada experiencia en parte de una carrera que sigue creciendo y que lo conecta directamente con la selección.

Un amor que cumplió 20 años: El emocionante presente de Pablo Giralt, el relator de Argentina

Pablo Giralt se convirtió en una de las voces más reconocidas del relato deportivo en Argentina. Su carrera, marcada por esfuerzo y dedicación, lo llevó a ser parte de momentos históricos de la selección, incluyendo la consagración en Qatar. “Soy un hincha más de mi Selección, la amo”, expresó en una entrevista con Noticias, dejando en claro que su vínculo con el fútbol trasciende lo profesional. Su estilo apasionado y cercano lo posicionó como referente en un oficio que exige preparación constante.

Pablo Giralt

El relator comenzó su camino en 1999, cuando un casting en Torneos le abrió las puertas de la profesión. En aquel momento, pensaba en regresar a su ciudad natal, Venado Tuerto, pero la oportunidad lo cambió todo. “Un martes 13 me trajo suerte”, recordó sobre aquel día que marcó el inicio de una trayectoria que ya supera los 25 años. Desde entonces, el periodista pasó por múltiples cadenas y programas, siempre con la vocación de relatar cómo sus ídolos.

En distintas oportunidades, Pablo Giralt reconoció que su carrera estuvo acompañada por sacrificios y largas jornadas de trabajo. La preparación para un Mundial, por ejemplo, incluye entrenamientos vocales y físicos. “Tengo mi coach vocal, Vir Módica, que me entrena en ese aspecto. Necesito una respuesta física acorde para bancar todo eso”, explicó. Su compromiso lo llevó a trabajar en distintas señales, relatando para DSports, Telefe y TNT Sports, con la responsabilidad de transmitir emociones a millones de personas.

Pablo Giralt

En lo personal, el relator construyó una vida familiar sólida junto a su esposa Valeria, con quien está desde 2002. Juntos formaron una familia con dos hijos: Lautaro y Facundo. “Con mi mujer estamos juntos desde el 2002, un montón”, contó, destacando el apoyo que recibe en una profesión que demanda estar conectado todo el tiempo. El relator reconoce que sin ese respaldo sería difícil sostener una carrera marcada por compromisos constantes.

La pasión que Pablo Giralt logró consolidar como sello propio en cada partido

La historia de Pablo Giralt también está atravesada por la vocación temprana. Desde niño jugaba con figuritas y soldaditos, transformándolos en jugadores de fútbol para relatar partidos imaginarios. Esa pasión lo llevó a estudiar periodismo y después periodismo deportivo, convencido de que su destino estaba en el micrófono. “Realmente fue mi único anhelo desde muy chico”, afirmó. Su familia siempre lo apoyó en el camino que eligió seguir desde chico, dándole confianza para que cumpliera su anhelo.

Pablo Giralt y sus hijos

El inicio de su carrera estuvo marcado por la ayuda de Gonzalo Mozes, productor conocido por un recordado episodio con Alejandro Fantino. El productor, que había sido profesor del relator, lo conectó con Eduardo Bagnato en Torneos, quienes le dieron la primera oportunidad de probarse. Ese gesto fue clave para que pudiera comenzar a construir su trayectoria. “Ellos me dieron la primera posibilidad de probarme”, recordó. Para él, el relato no es solo un trabajo, sino una forma de vivir el fútbol con intensidad.

Con el tiempo, Pablo Giralt se consolidó como relator de grandes eventos internacionales. Hasta el momento cubrió seis Mundiales, relatando partidos que quedaron en la memoria colectiva. En Qatar, su voz acompañó la consagración de Argentina, un momento que definió su carrera. “Tuve la fortuna de ser un poco la voz de todos estos años tan exitosos de nuestra selección”, señaló. Esa experiencia lo marcó profundamente y lo impulsó a seguir apostando por nuevas ilusiones.

Pablo Giralt

Pablo Giralt construyó una carrera que combina vocación, esfuerzo y pasión por el fútbol. Desde aquel casting que le abrió las puertas en 1999 hasta la consagración de Argentina en Qatar, su voz se convirtió en parte de la memoria colectiva. Acompañado por su familia y marcado por la ayuda de colegas que confiaron en él, el relator sigue apostando por transmitir cada partido con la misma intensidad que lo caracteriza. Su historia refleja cómo la dedicación lo impulsó a sostener una trayectoria de más de dos décadas.

VDV