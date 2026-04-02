Adiós a la mesa en el comedor: Pampita sigue la nueva tendencia en decoración que vuelve en 2026

En las últimas horas, Pampita compartió imágenes de su cocina y dejó ver una composición donde la mesa directamente desaparece para pasarle todo el protagonismo a una isla de una gran escala. No se trata de un simple apoyo más dentro del conjunto, sino de una pieza protagonista que ordena tanto el uso como la circulación. El bloque, revestido en una piedra clara con vetas amplias tipo Calacatta, se caracteriza por ser un volumen largo y continuo, más cercano a un guiño arquitectónico que a un mueble tradicional.

Pampita y una cocina donde todo pasa en un solo lugar

Esta isla monolítica resuelve varios puntos a la vez: apoyo, trabajo y encuentro. Es por ello que este recurso, típico de interiores de alta gama, desplaza la cocina hacia un lenguaje más cercano al diseño que al equipamiento doméstico. Las banquetas terminan de ajustar el armado y no son un dato menor: forman parte del catálogo de Carla Vitale (@ce.ce_piume), quien además fue la encargada de filmar el video que luego Pampita reposteó.

Sin mesa y con una isla protagonista: así se reorganiza la cocina de Pampita.

Las banquetas, en madera oscura, con asiento curvo y una pequeña extensión lateral, suman un contraste más cálido frente a la dureza de la isla. Ese cruce entre la piedra clara y la madera tostada acomoda todo sin necesidad de agregar más cosas y refuerza un minimalismo cálido, donde la paleta se mantiene siempre en tonos claros y tranquilos: blancos rotos, beiges, grises suaves y madera. En esa misma línea, las luminarias colgantes cilíndricas acompañan la isla sin robarse la atención: bajan un poco la altura y ordenan lo que pasa arriba. La campana también va en ese sentido, con un volumen limpio y un tono neutro que se integra al resto y sigue esa misma lógica de continuidad.

Pampita y el regreso de una cocina más integrada

Por último, las carpinterías, en un visón grisáceo, siguen esa misma línea y acompañan sin cortar la continuidad, mientras que sobre la isla el libro “Con los palos de mi vida” aparece como único gesto personal, más pensado desde lo visual que desde el uso real. También se nota una decisión clara: la cocina está despejada, con lo justo y necesario, y eso la acerca más a una lógica de imagen que a la de uso cotidiano.

La isla se impone como el nuevo corazón de la cocina: reemplaza funciones, ordena el uso y define el conjunto. Con menos elementos y superficies más depuradas, Pampita se alinea con una de las claves del diseño actual, en un interior que se vuelve más social y más directo, sin tanta división de funciones.