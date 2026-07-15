Pampita sin filtros sobre su noviazgo con Martín Pepa: "Estamos viviendo un momento muy feliz"

Desde que comenzó el Mundial 2026, Carolina "Pampita" Ardohain (48) instaló su base en Estados Unidos para cumplir con los distintos compromisos laborales que la tienen como una de las figuras argentinas presentes en la máxima cita del fútbol. Pero entre grabaciones, eventos y coberturas, también encontró el mejor compañero para disfrutar de esta experiencia: Martín Pepa (45).

El empresario viajó para reunirse con la modelo y acompañarla durante algunos días de su estadía. Lejos del vértigo cotidiano, los dos aprovecharon cada momento libre para compartir paseos, cenas y, por supuesto, alentar a la Selección argentina desde las tribunas. “Estoy viviendo un momento muy feliz”, expresó Pampita, dejando entrever el gran presente personal que atraviesa.

Pampita y Martín Pepa en Estados Unidos.

Un presente consolidado entre el trabajo, el fútbol y el amor

La reconciliación terminó de consolidar una historia que hoy se muestra más fuerte que nunca. Cómplice, relajada y siempre sonriente, la pareja se dejó ver disfrutando de una escapada que combina trabajo, fútbol y romance.

Martín Pepa y Pampita disfrutaron el triunfo de la Selección.

Mientras el Mundial 2026 sigue regalando emociones, la conductora también celebra un presente pleno en lo profesional y en el amor, con el polista convertido en su compañero inseparable durante esta aventura estadounidense.