La historia de Thania Dos Santos, la mamá de Pampita que la crió sola tras enviudar

Thania Dos Santos, la mamá de Pampita, construyó su vida en Argentina tras llegar desde Brasil y formar una familia en La Pampa. Su historia se entrelaza con los primeros pasos de su hija en la infancia y con un recorrido marcado por decisiones personales que la mantuvieron siempre en un perfil discreto, acompañando el crecimiento de la modelo en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, su elección de mantener una vida tranquila se convirtió en parte de la identidad familiar, que sostiene hasta la actualidad.

De instalarse en La Pampa a criar sola a su hija tras enviudar, la vida de Thania Dos Santos, la mamá de Pampita

Thania Dos Santos, la mamá de Pampita, eligió una vida tranquila lejos de la exposición mediática, aunque su presencia fue clave en los años de formación de la modelo. Desde sus orígenes en Brasil hasta su instalación en La Pampa, su camino estuvo ligado a la crianza y al sostén familiar, dejando una huella que se refleja en la trayectoria de su hija. Su manera de vivir, marcada por la discreción y la estabilidad, acompañó silenciosamente los pasos de la presentadora en su desarrollo personal y profesional.

Thania Dos Santos y Pampita

Nacida en Brasil, conoció a Guillermo Ardohain en La Pampa; allí comenzó una relación que se fortaleció con el tiempo y que la llevó a instalarse en Argentina. De esa unión nacieron Ana Carolina, Leonardo, Agostina y Guillermo Ardohain, la modelo y sus tres hermanos. La infancia de la conductora estuvo marcada por la separación de sus padres, lo que la llevó a crecer entre dos hogares.

Con el tiempo, la vida de Thania Dos Santos cambió drásticamente tras la muerte del padre de Pampita, momento en el que asumió la responsabilidad de criar sola a sus hijos. En distintas ocasiones, la modelo recordó que fue su madre quien se hizo cargo de la familia. En el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), en 2023, compartió detalles de su vínculo: “No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo”.

Thania Dos Santos y Pampita

Con esas palabras, la modelo dejó en claro la importancia de su madre en su vida y la cercanía que mantienen, pese a las diferencias cotidianas. En este contexto, la conductora también destacó que su madre rehízo su vida y volvió a casarse, lo que la llevó a crecer en dos lugares distintos, viajando entre La Pampa y Buenos Aires. Esa dinámica familiar le permitió adaptarse desde pequeña a diferentes entornos, algo que más tarde se reflejaría en su carrera profesional y en su capacidad para desenvolverse en distintos escenarios.

La vida de Thania Dos Santos, la mamá de Pampita, que prefiere mantenerse alejada de la exposición

A pesar de la exposición pública de Pampita, Thania Dos Santos eligió mantenerse alejada de los medios. La modelo explicó que su madre no aparece en sus proyectos televisivos porque prefiere una vida tranquila. “Mi mamá no es parte del reality porque no lo elige. Al igual que mi hermano y mi hermana de La Pampa. Viven una vida tranquila y que alguien los vea, estar expuestos”, comentó en una entrevista, dejando en claro que la decisión fue personal y fiel al estilo de su familia.

Thania Dos Santos, Pampita y Roberto García Moritán

La elección de la madre de la presentadora de mantener un perfil bajo contrasta con la carrera mediática de su hija, pero refleja una forma de vida que se sostiene desde hace décadas. Su residencia en La Pampa y su preferencia por la privacidad siempre fueron constantes, incluso cuando la influencer alcanzó gran notoriedad en la televisión y la moda. Su rol fue fundamental en la formación de su hija, según contó la modelo en reiteradas ocasiones.

Durante una entrevista, Pampita expresó el orgullo por la fortaleza de su madre, quien supo enfrentar la adversidad y construir un nuevo camino para ella y sus hijos. Esa experiencia marcó la personalidad de la conductora y se convirtió en parte de su forma de proteger y cuidar a su familia. Thania Dos Santos se destaca como una mujer que eligió la discreción y la tranquilidad; se convirtió en un pilar esencial para la modelo. Su vida se mantiene desde el acompañamiento y apoyo sin exponerse mediáticamente.

Thania Dos Santos y Pampita

Thania Dos Santos, la mamá de Pampita, aparece en la vida de la modelo como una figura clave que eligió mantenerse en la intimidad y lejos de la exposición pública. Su recorrido personal comenzó en Brasil y continuó en La Pampa, donde formó una familia y acompañó los primeros años de su hija. Con el paso del tiempo, su presencia se mantuvo constante desde un lugar discreto, sosteniendo la crianza y marcando una influencia silenciosa en la formación de la conductora.

VDV