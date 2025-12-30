Paulina Cocina mostró la receta para el Vitel Toné ideal para fin de año: sin mayonesa y fácil de hacer

Cuando se acerca fin de año, hay platos que no pueden faltar en la mesa y el vitel toné es, sin dudas, uno de ellos. Esta vez, Paulina Cocina sorprendió al compartir una versión distinta del clásico: sin mayonesa, más liviana y con un sabor intenso que remite a la receta original italiana. Ideal para quienes aman el vitel toné pero quieren una alternativa fácil, elegante y un poco más fresca para las fiestas.

Paulina Cocina

Vitel toné: un clásico que nunca pasa de moda

El vitel toné es uno de los platos más emblemáticos de la Navidad, heredado de la tradición italiana y adaptado con el paso de los años. Originalmente, se preparaba con una salsa a base de atún, anchoas, yemas de huevo y aceite de oliva, sin mayonesa. Con el tiempo, la versión más popular incorporó este ingrediente, volviéndose más cremosa. La propuesta que mostró Paulina Cocina recupera esa esencia original: un vitel toné más liviano, sabroso y fiel a sus raíces, ideal para disfrutar sin excesos.

Ingredientes

1 peceto, redondo de ternera o lomo de aproximadamente 1 kg

1 cebolla

1 zanahoria

1 vaso de vino blanco

1 lata de atún

3 o 4 filetes de anchoa grandes

2 huevos duros (solo las yemas)

1 cucharada de alcaparras

Jugo de 1 limón

Aceite de oliva

Vinagre de vino

Sal y pimienta negra

Preparación del Vitel Toné de Paula Cocina

Según reveló Paulina Cocina, para elaborar la receta primero se cocina la carne en una olla con agua, la cebolla, la zanahoria, el vino blanco, sal y pimienta, hasta que esté tierna. Una vez lista, se deja enfriar y se corta en rodajas finas.

Para la salsa, se procesa el atún, las anchoas, las yemas de huevo, las alcaparras, el jugo de limón, un chorrito de vinagre y aceite de oliva hasta lograr una textura cremosa y pareja. Luego, se dispone la carne en una fuente y se cubre con la salsa. El secreto está en dejarlo reposar en la heladera varias horas para que los sabores se integren bien antes de servir.

Clásico, fresco y con un giro inesperado, este vitel toné sin mayonesa que mostró Paulina Cocina se presenta como la opción perfecta para las mesas de fin de año. Una receta fácil de hacer, más liviana y con todo el espíritu festivo, que demuestra que a veces volver al origen es la mejor forma de innovar sin resignar sabor.