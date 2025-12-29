Paulina Cocina mostró la sencilla receta para una ensalada de picada ideal para Fin de Año y se volvió furor

Llega Fin de año y las celebraciones para darle la bienvenida a un nuevo ciclo son diversas. Para esas ocasiones, Paulina Cocina compartió una receta de una opción ideal para una preparación rica y rápida para lograr tener un menú con el producto estrella que para muchos es el protagonista de muchas comidas: el fiambre. Pero la reconocida cocinera le suma un plus con un aditivo para realzar los sabores.

La ensalada de picada: la opción para Año Nuevo

Para las fiestas de Fin de Año, en cada mesa se suelen realizar las comidas típicas de esta celebración, pero muchos eligen por innovar y brindarle nuevos sabores al paladar. Y Paulina Cocina fue quien brindó a través de su Instagram una de las opciones más llamativas para los usuarios, siendo que utiliza un mix que no falla, teniendo como opción poder reutilizar sobras, dándole una vuelta para preparar un plato con mucho sabor.

"Si buscan una receta de Navidad para llevar, o simplemente una receta de entrada para reuniones, esta es ideal (sobre todo porque es para vagos)", indicó la reconocida cocinera, que se destaca por enseñar recetas para aquellos que se dan poca maña en la cocina o quienes quieren hacer platos elaborados pero de una forma sencilla e infalible para lograr el sabor esperado. En esta ocasión, se trata de una propuesta tanto particular como riquísima.

Ingredientes:

Salamín

Aceitunas

Queso

Tomate seco

Pepinillos

Para el aliño:

Ralladura y jugo de limón

Aceite de oliva

Albahaca

Aceto

Preparación:

Preparar esta ensalada es muy sencillo ya que todos los fiambres deben ser cortados en cubos y mezclarlos en un recipiente junto a las aceitunas, tomate seco y pepinillos. Para el aliño, que es la "salsa" estrella, se debe realizar la mezcla de ralladura y jugo de limón, aceite de oliva, albahaca y aceto en cantidades necesarias, para brindar frescura a la mezcla de fiambres.

De esta forma, Paulina Cocina sorprendió con una propuesta que combina sabores con sencillez, a la vez que se puede realizar con ingredientes que pueden sobrar de una picada, dándole una reversión.