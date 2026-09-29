Esta es la rutina de pilates de Rocío Oliva: las claves de su entrenamiento como futbolista

Rocío Oliva volvió a mostrar una faceta que forma parte de su día a día y que acompaña su vínculo con el fútbol. A través de una publicación reciente, dejó ver la rutina de pilates que suma a su preparación física y que se integra a otros proyectos que hoy ocupan un lugar central en su presente profesional. Entre entrenamiento, formación y nuevas iniciativas, continúa construyendo una rutina marcada por la constancia y el trabajo vinculado a la actividad deportiva.

Rocío Oliva mostró cuáles son los ejercicios de pilates que acompañan su entrenamiento como futbolista

Rocío Oliva mantiene una rutina física constante que acompaña su vínculo de larga data con el deporte. En las últimas horas, la periodista mostró en sus redes sociales parte de su entrenamiento y dejó ver cómo incorpora el pilates a su preparación. A través de un video grabado mientras realizaba su rutina, compartió distintos ejercicios orientados al fortalecimiento muscular, la movilidad y el control corporal, aspectos que resultan fundamentales para su presente como futbolista.

Rocío Oliva

Junto a las imágenes, escribió un breve mensaje que resumió el objetivo de la jornada: “Enfocada al 100%”. La publicación mostró una secuencia de movimientos sobre diferentes aparatos de pilates, una disciplina que suele combinar fuerza, estabilidad y coordinación. En el caso de la comunicadora, los ejercicios estuvieron centrados principalmente en el trabajo de piernas, el equilibrio y la activación del tronco. En cuanto a su look deportivo, eligió un conjunto monocromático en color ciruela compuesto por una musculosa ajustada y una calza de tiro alto.

Durante la rutina se pudo ver a Rocío Oliva utilizando una camilla Reformer, uno de los equipos más conocidos de esta práctica. Allí realizó ejercicios de empuje y extensión de piernas desde una posición acostada, un movimiento que permite fortalecer cuádriceps, glúteos y musculatura estabilizadora. También incorporó trabajo con correas sujetas a los pies para ejecutar aperturas y elevaciones controladas, una técnica que exige precisión y control en cada repetición.

El entrenamiento incluyó además trabajo sobre otros aparatos específicos. En una de las secuencias utilizó la Wunda Chair para realizar movimientos de presión con una pierna sobre el pedal, enfocándose en la fuerza de miembros inferiores. Más adelante sumó ejercicios de estabilidad sobre cajón, con inclinaciones del torso, elevaciones de piernas y movimientos de rotación sostenidos con una barra, una combinación que apunta a fortalecer la zona media del cuerpo y mejorar la coordinación general.

Del periodismo al fútbol: el presente de Rocío Oliva que la vincula con los deportes

Más allá de sus entrenamientos, Rocío Oliva continúa desarrollando una carrera estrechamente ligada al mundo deportivo. Su formación académica en periodismo deportivo le abrió las puertas a distintos espacios de comunicación vinculados al análisis y la actualidad del fútbol. Con el paso de los años fue construyendo un perfil que combina experiencia en medios con conocimientos técnicos del juego.

Rocío Oliva

Actualmente participa en proyectos de contenido vinculados al deporte, donde analiza partidos, comenta tácticas y comparte su mirada sobre diferentes competencias. Esa faceta le permitió mantenerse cerca de la actividad futbolística desde otro lugar, aportando una perspectiva que une comunicación y formación profesional. Su recorrido también incluye una preparación formal como directora técnica, una herramienta que amplió su comprensión del deporte y fortaleció su trabajo en proyectos de formación.

Uno de los ejes más importantes de su presente está relacionado con la enseñanza. Rocío Oliva impulsó una academia de fútbol femenino con sedes en Muñiz y Bella Vista, donde jóvenes deportistas acceden a espacios de aprendizaje y práctica. El proyecto busca promover la formación técnica y fomentar hábitos vinculados al compromiso, la disciplina y el trabajo colectivo. En la academia desarrollan entrenamientos adaptados a distintas edades, con actividades orientadas al perfeccionamiento técnico y al crecimiento deportivo.

Rocío Oliva

Rocío Oliva encuentra en el pilates una herramienta complementaria para su preparación vinculada al fútbol. A través de ejercicios orientados al fortalecimiento de piernas, la estabilidad y el control corporal, la entrenadora y exjugadora incorpora una disciplina que acompaña las exigencias físicas propias de la actividad deportiva. Esta rutina forma parte de un entrenamiento integral que mantiene vigente su conexión con el fútbol.

VDV