Un diamante con diseño francés del siglo XVIII: la increíble historia detrás del anillo de Tini Stoessel

Tini Stoessel se prepara para vivir uno de los momentos más especiales e importantes de su vida: su boda con Rodrigo de Paul. Tras idas y vueltas con el jugador, la estrella pop mostró que recibió un diamante como anillo de compromiso y que sellará su historia de amor con un casamiento soñado.

Así es el lujoso anillo de compromiso de Tini Stoessel

Tini Stoessel volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video que confirma su boda con Rodrigo de Paul. Si bien su anillo de compromiso despertó especulaciones en su momento, ahora fue la artista quien contó que dará el "Sí, quiero" con el futbolista.

En la captura que abre el clip que subió a su cuenta de Instagram, donde reúne más de 21 millones de fanáticos, Tini Stoessel se encuentra con un turbante en el cabello y una mascarilla facial de hidrogel mientras muestra a cámara la sortija.

Tini Stoessel

La joya se destaca por su diseño de inspiración francesa del siglo XVIII y por una pieza central que combina el estilo clásico con una estética sofisticada y actual. El protagonista del anillo es un gran diamante de corte marquesa, una talla reconocida por su silueta ovalada y sus extremos en punta, que generan una figura geométrica similar a un rombo. Esta forma alargada no solo aporta elegancia, sino que también estiliza visualmente los dedos y convierte a la gema en el centro de todas las miradas.

Alrededor del diamante principal se encuentran otras piedras de menor tamaño que completan la composición y potencian el brillo de la pieza. El diseño crea un efecto de marco alrededor de la gema central, logrando un anillo de apariencia imponente sin perder la delicadeza característica de los diamantes de inspiración antigua.

Otro de los detalles que llamó la atención del anillo de Tini Stoessel es su tono dorado. Si bien no se conoce públicamente la composición exacta del anillo, su color permite especular que la montura podría ser de oro, material que también parece estar presente en los detalles que sostienen y rodean las piedras.

La combinación entre el diamante de corte marquesa, las pequeñas gemas que lo acompañan y la posible montura dorada da como resultado un diseño que reúne dos mundos: la sofisticación de la joyería francesa de inspiración histórica y una estética moderna pensada para destacar el brillo de cada piedra.

De esta manera, la increíble historia detrás del anillo de Tini Stoessel cautivó a sus seguidores. Se trata de un diamante con diseño francés del siglo XVIII confeccionado para capturar la luz desde diferentes ángulos, que recupera un estilo clásico y lo adapta a una propuesta contemporánea.

Desde París, Tini Stoessel mostró la prueba de vestido para su casamiento con Rodrigo de Paul: "Empezó a hacerse realidad"

Tini Stoessel decidió terminar con el misterio y revelar que se casará con Rodrigo de Paul. Si bien no confirmó la fecha, trascendió que sería en el mes de diciembre cuando sus agendas laborales se los permita. A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la cantante mostró desde los primeros momentos de su jornada, con su rutina de skincare, hasta el viaje en avión privado rumbo a París donde se encuentran diseñando su imponente vestido de novia.

Tini Stoessel

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini Stoessel en su posteo. En la filmación, abrió su corazón y contó detalles de su viaje a la capital francesa. “Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido", comenzó entusiasmada.

Luego, expresó: "Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día”. Lejos de resguardar los detalles de este gran día, Tini Stoessel prometió a sus fans revelar todos los preparativos: “Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”.