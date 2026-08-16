Así es la primera casa que tuvo Sofía Gala a los 14: instalada en el jardín de Moria, sin cocina y decorada por ella misma

Sofía Gala Castiglione construyó su propio nombre desde que era apenas una niña. Siempre expuesta en los medios por la popularidad de Moria Casán, la actriz encontró su camino dentro del mundo artístico y desarrolló una personalidad transgresora, auténtica y desafiante, que rápidamente la diferenció. Tal es así que, con tan solo 14 años, decidió independizarse de su madre y comenzó a construir su propio refugio en la casona ubicada en una exclusiva zona residencial de Parque Leloir.

Sofía Gala: dueña de su espacio personal a los 14 años

Desde muy joven, Sofía Gala tuvo una crianza que podría definirse como “anárquica”, marcada por una gran libertad para tomar sus propias decisiones y explorar aquello que despertaba su interés. Esa independencia también se trasladó al modo en que construyó su propio departamento: un dos ambientes que representó en una extensión de su personalidad, con objetos, imágenes y detalles que hablaban de sus gustos y de la etapa que atravesaba.

Casa de Sofía Gala | Captura de YouTube

Durante una de las emisiones del recordado programa Versus, que se emitía por Telefe, la artista abrió las puertas de su hogar y mostró la vivienda que ocupaba en la planta alta de la mansión de su madre. “Es un cuarto normal y corriente...”, comenzó diciendo ante los micrófonos de la cronista. Sin embargo, detrás de esa definición sencilla aparecía un espacio cargado de identidad, aunque no tenía cocina.

La decoración combinaba elementos característicos de la época con objetos ligados a sus gustos. Cortinas traslúcidas con brillos, una bola de boliche ubicada en el centro de la habitación y cuadros del cantante Rodrigo, formaban parte de un universo creado por ella misma. En la sala de estar, las paredes naranjas estaban acompañadas por fotos de Sofía junto a sus amigos y del cantante cordobés fallecido.

Casa de Sofía Gala | Captura de YouTube

Sobre la pared principal ubicó un sillón blanco con almohadones de colores a rayas, mientras que una mesa exhibía su particular colección de duendes. La decisión de vivir sola surgió de una imperiosa necesidad: la absoluta privacidad, incluso lejos del radar de La One. Según relató, cerraba la puerta con llave para evitar que su madre subiera a “romper las bol...”.

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Las cortinas traslúcidas de brillo funcionaban como un divisor de ambientes y adentraba a un pasillo donde había un baño clausurado. “Lo estamos arreglando”, dijo con humor, dejando ver que todavía estaba definiendo los detalles de la vivienda. Al llegar a su habitación, los colores psicodélicos se volvían a hacer presentes en las paredes azules, donde una cama de dos plazas se ubicaba en el centro. A un costado de esta, un amplio ventanal ofrecía una vista privilegiada al patio, un espacio en común que conectaba con la planta baja de la vivienda.

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Las estrategias de Sofía Gala para cuidar su privacidad de los ojos de su madre

Si bien el terreno era compartido, con la creación de este departamento Sofía Gala buscó tener ella misma su propia privacidad. Asimismo, al ubicarse en el jardín de la vivienda y mirar para arriba, se podía apreciar el interior de su pieza, razón por la cual realizó una estrategia casera, pero efectiva. “Por acá podés espiar lo que está haciendo tu mamá”, bromeó la notera. Ante esto, la por aquel entonces joven retrucó: “De acá espío todo. Y cuando no quiero que vea, bajo la cortina”.

Sobre la mesa de luz, Sofía tenía una caja muy particular, decorada en sus laterales con fotos de distintas etapas de su infancia. Cuando la entrevistadora intentó tomarla para verla de cerca, la adolescente rápidamente aclaró que en su interior había algunas cosas que prefería mantener fuera de cámara. En este marco, explicó que la utilizaba justamente “para disimular”.

Casa de Sofía Gala | Captura de YouTube

Por su parte, el dormitorio también reflejaba ese costado descontracturado y llamativo que la caracterizaba. Un sofá cama, una bola de boliche y una tela de tul extendida sobre el techo completaban una puesta poco convencional, con una estética cargada de detalles y cierta impronta psicodélica. La elección de cada elemento parecía acompañar a su personalidad; por entonces una adolescente que disfrutaba de expresarse sin demasiados límites.

En paralelo, Moria Casán no ocultaba el orgullo que sentía por su hija y por la personalidad que había desarrollado desde pequeña. Durante el mismo programa, mientras compartía un viaje en limusina junto a Jimena Cirulnik y Sofía, la vedette destacó el fuerte carácter de su heredera y la conexión especial que tenían. La definió como una versión de ella misma, aunque incluso más despierta en algunos aspectos, y dejó en claro cuánto la admiraba y quería. “Dicen que es igualita a mí y me supera mentalmente. Tengo un cloncito maravilloso, la amo”, expresó.

La presencia de Sofía Gala en la serie de Moria Casán, estrenada el pasado viernes 14 de agosto en Netflix, vuelve a poner el foco en uno de los momentos más icónicos de la vida de la actriz, nacida en 1987. Por entonces, con apenas 14 años, ya se destacaba por su personalidad avasallante y una libertad poco habitual para su edad, mientras comenzaba a construir su propia vivienda teens.