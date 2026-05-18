Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: se descompensó y está internado en terapia intensiva

Este lunes 15 de mayo, se dio a conocer que Samuel "Chiche" Gelblung debió ser hospitalizado tras una preocupante descompensación presuntamente relacionada con una caída que sufrió días atrás, y cuya herida habría evolucionado generaron un cuadro preocupante, que hoy lo mantiene internado en terapia intensiva.

Qué le pasó a Chiche Gelblung

Desde hace algunas semanas, la salud de Chiche Gelblung genera gran preocupación. El 20 de abril, el conductor fue internado en el Sanatorio Los Arcos tras una descompensación y se determinó que debía ser intervenido para colocarle dos stents en una de sus piernas. Tras esta cirugia, recibió el alta pero contrario a las recomendaciones de los profesionales, volvió de inmediato a trabajar sin guardar el reposo sugerido.

En aquel momento, el propio periodista indicó en diálogo con LAM (América) que el había decidido volver a su rutina de inmediato: "Si, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. (los medicos) Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy difónico, nada más".

Poco menos de un mes de aquel episorio, Gelblung volvió a ser hospitalizado y ahora está internado en la unidad de terapia intensiva, luego de sufrir una descompensación. Según consignó Pia Shaw en A la Barbarossa (Telefe), este cuadro de salud derivó de un golpe que sufrió el periodista días atrás: "Tenía una herida en la cara, esto preocupó a la familia pero a la gran Chiche siguió trabajando. En las últimas horas, se descompensó".

"Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer mandando mensajes. Pero esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia", detalló la periodista. En cuanto a la herida en cuestión, Pía indicó que fue consecuencia de un golpe en su hogar y que los profesionales están evaluando el impacto que tuvo, que podría haber derivado en este nuevo cuadro. Se especula que el periodista continuará internado.

Pese a no realizarse un comunicado oficial, se indicó que Chiche Gelblung se mantiene comunicado con su entorno mediante su celular, ya que se encuentra lúcido y sometido a diversas evaluaciones.