El presente de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, a tres años de su muerte

A tres años del fallecimiento de Silvina Luna, su historia y legado siguen resonando en la memoria de quienes la conocieron y en el corazón del público. La actriz y modelo sufrió un angustiante cuadro de intoxicación de metacrilato proveniente de una cirugía estética que le habría provocado hipercalcemia e insuficiencia renal. Esa situación no sólo dio un giro en la vida de ella, quien estuvo abocada en sus últimos años a su salud, sino que también, cambió por completo la vida de quienes la acompañaron, como el caso de su hermano menor, Ezequiel.

Qué hizo Ezequiel, el hermano de Silvina Luna en el momento más triste

Desde que la salud de Silvina Luna comenzó a deteriorarse, Ezequiel tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida. Dejó su ciudad natal, Rosario, para instalarse en Buenos Aires y estar cerca de su hermana en los momentos más delicados y en las largas internaciones.

Silvina Luna con su hermano Ezequiel//Instagram

Su vínculo, siempre fue profundo y tras la pérdida de sus padres en 2008, los dos se unieron en un lazo estrecho. Silvina, que en varias ocasiones había definido a su hermano como una de las personas más importantes de su vida y encontró en Ezequiel un pilar en sus años más complicados. En el 2023, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) estuvo tres meses en tratamiento en el Hospital Italiano y su hermano no solo la acompañó en lo emocional, sino que también estuvo dispuesto a donar un riñón si esa fuera la opción que podría salvarla.

La partida de Silvina Luna el 31 de en agosto de 2023, a los 43 años, dejó un vacío que aún se siente en su entorno cercano. Ezequiel, en sintonía con su carácter reservado, optó por mantener un perfil bajo tras su fallecimiento, evitando la exposición mediática. Además, tras la pérdida, el joven confesó que la idea de enfrentar el duelo no fue sencilla. Él mismo admitió haber iniciado terapia para sobrellevar la tristeza y el impacto emocional que significó la partida de Silvina. “Creo que todavía no caí, fueron meses muy duros, hago terapia desde que murió mi hermana”, expresó.

Silvina Luna con su hermano Ezequiel//Instagram

Ezequiel Luna sacó a la luz el proyecto de Silvina Luna

Lo que quizás revela una faceta menos conocida de Ezequiel Luna fue su compromiso de llevar adelante el proyecto de documental de su hermana, donde él colabora y además, da su testimonio. Silvina Luna grabó con su propio celular momentos íntimos y personales durante sus tratamientos de diálisis y visitas médicas. Ella quería contar su historia y el padecimiento que estaba sufriendo tras haberse sometido a una operación estética.

Ezequiel, hermano de Silvina Luna//Netflix

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental”, dijo el hermano menor de la modelo y agregó que la actriz filmó todo el tratamiento y quería que la gente lo conociera: “Quería que su historia sirviera para algo, que es un ejemplo para otras personas”.

Ezequiel Luna decidió mantener vivo ese legado con la creación de un documental titulado “Perfecta: La voz de Silvina Luna”. La producción, confirmada por Netflix para su estreno en 2027, será dirigida por Nico Petrich y producida por Pampa Films, con Studio23 como socia. Este proyecto recopilará las imágenes inéditas que Silvina Luna filmó hasta el día de su muerte, además de testimonios de personas cercanas a ella, formando un registro audiovisual que permitirá al público conocer su historia desde su propia perspectiva.