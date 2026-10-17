El presente de Sofía Terrile, la periodista de TN que se casó esta semana con Santiago Bulat

Sofía Terrile celebró su casamiento por civil con Santiago Bulat el miércoles 14 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires. La periodista de TN y el economista compartieron fotografías de la ceremonia en sus redes sociales, que recibieron felicitaciones de amigos y compañeros de trabajo. El matrimonio llegó después de muchos años de relación.

La boda encontró a la especialista después de una experiencia académica en Londres y con un recorrido que abarca distintos formatos informativos. Su trabajo frente a cámara convive con la formación universitaria, la conducción de eventos y las publicaciones sobre finanzas personales que comparte con quienes la siguen en redes sociales.

La carrera de Sofía Terrile y su trabajo en TN

Sofía Terrile estudió Comunicación Periodística en la Universidad Católica Argentina, donde posteriormente ejerció la docencia. Sus primeras experiencias estuvieron vinculadas con el periodismo gráfico: fue becaria en la agencia EFE y comenzó a colaborar con La Nación en 2015, antes de incorporarse como redactora tres años después.

Sofía Terrile estudió Comunicación Periodística en la Universidad Católica Argentina.

En el diario se dedicó a la cobertura de economía y negocios, una especialización que luego trasladó a la televisión: las notas sobre empresas y actualidad financiera formaron parte de aquella etapa. Su presentación como autora también da cuenta de sus estudios universitarios y de una formación complementaria en finanzas.

Actualmente, en Instagram presenta su participación en los noticieros de la tarde de TN y ofrece herramientas para organizar el dinero. La divulgación económica sigue siendo el eje de su actividad, con contenidos orientados a explicar cuestiones que afectan el bolsillo y las decisiones cotidianas del público.

Su experiencia también incluye una etapa como columnista en Olga, donde se incorporó en 2023, además de la conducción de encuentros profesionales. El streaming amplió los formatos de su trabajo, mientras que en sus redes alterna esas intervenciones con fotografías de sus looks y momentos de su vida cotidiana.

Sofía Terrile tiene una amplia trayectoria en los medios

Los estudios de Sofía Terrile en Londres y su casamiento con Santiago Bulat

Sofía Terrile obtuvo una beca Chevening para cursar una maestría en Medios, Comunicación y Desarrollo en la "London School of Economics and Political Science". Antes de su partida, Marcelo Bonelli destacó el logro durante una emisión de TN y le entregó flores en nombre de sus compañeros. La despedida al aire ocurrió en septiembre de 2024, mientras que ella agradeció el acompañamiento del canal y aclaró que su estadía en el Reino Unido estaba prevista por un año.

Fuera de sus intervenciones informativas, las publicaciones que comparte permiten conocer otros intereses. Las lecturas tienen un lugar entre esas imágenes, junto con escenas de su rutina y actividades laborales. En las fotografías seleccionadas aparecen un ejemplar de “Encontrar una casa como la que hay en mí” y otro de “The Vast Extent”.

Dos de los libros que Sofía Terrile compartió en sus redes.

En el plano personal, el civil se celebró el miércoles 14 de octubre y las imágenes mostraron a los recién casados a la salida del registro. Las fotografías de ambos juntos, con el ramo y sus respectivos conjuntos, fueron parte del anuncio que difundieron a través de sus respectivas redes.

El esposo es economista y consultor, además de hijo de Tomás Bulat, quien también se dedicó al análisis económico. De manera agregada, su trayectoria incluye participaciones en medios y artículos de análisis publicados en La Nación. La pareja comparte el interés profesional por la actualidad financiera, aunque cada uno llegó a ese campo desde una formación diferente.

Sofía Terrile y Santiago Bulat después de su casamiento civil.

Durante la celebración compartieron una historia del comienzo de la relación: habían conservado una cerveza de su primera cita y acordado abrirla cuando se casaran. La botella llevaba ocho años guardada. Por lo tanto, Sofía Terrile y Santiago Bulat cumplieron aquella promesa durante los festejos de su matrimonio. La periodista mantiene su trabajo en TN, después de sumar a su carrera la experiencia académica en Londres, y compartió las imágenes del civil con los seguidores que acompañan sus contenidos sobre economía y finanzas personales.