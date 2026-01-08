Tras la supuesta infidelidad, Luciano Castro y Griselda Siciliani viajaron juntos para festejar el cumpleaños de Fausto, el hijo del actor

En medio de un terrible sacudón mediático tras la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, la pareja de actores viajó rumbo a Mar del Plata para celebrar el cumpleaños número 11 de Fausto, el hijo menor del dramaturgo que tuvo con Sabrina Rojas. De acuerdo con las imágenes lanzadas en redes sociales, los tortolitos siguen juntos a pesar de las presuntas pruebas que involucran al intérprete con una mujer española de 29 años llamada Sarah Borrell.

Luciano Castro y Griselda Siciliani en Mar del Plata

Una vez más, Instagram se convierte en una herramienta crucial para descifrar qué pasa en la vida de las celebridades. En este caso, con motivo de festejar el cumpleaños de su hijo Fausto, Luciano Castro viajó junto a su actual novia, Griselda Siciliani a Mar del Plata. La pareja de actores estaba disfrutando de unas aventureras y románticas vacaciones en Brasil cuando se descubrió la presunta traición del ex de Sabrina Rojas.

Luciano Castro y Griselda Siciliani | Instagram

Pese a que él se encargó de demostrar a través de un video que no había ninguna crisis ni conflicto entre ambos, la protagonista de Envidiosa mantuvo actividad en su perfil de Instagram, pero prefirió ni siquiera reaccionar a este material en el que se los ve muy acaramelados.

Sin embargo, ambos se trasladaron a la costa bonaerense para celebrar el natalicio del niño que se encuentra vacacionando junto a su mamá. Aunque evitaron la sobreexposición mediática, se pudo constatar que tanto Luciano como Griselda se encuentran en la misma localidad balnearia de Buenos Aires.

Luciano Castro y Griselda Siciliani juntos, pero ¿separados?

El hermetismo es total. Ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani han salido a desmentir o a brindar ningún testimonio que tenga que ver con la aparición de una joven bailarina de 29 años que el actor habría conocido en España mediante una gira teatral. Aunque tratan de preservar su perfil privado cuidándolo de los flashes de los medios de comunicación, se supo, por medio de la famosa red social de la camarita que están juntos en Mar del Plata.

Por un lado, el dramaturgo compartió un tierno video de su heredero cantando la canción del Feliz Cumpleaños, donde se lo vio sumamente animado compartiendo la escena con su otra hija, Esperanza. Allí se lo pudo ver abrazando y besando al niño, mientras que los invitados, ubicados detrás de cámaras, animaban con palmas al compás de la música.

Griselda, optó por no dar señales de su estadía junto a su pareja, pero se estima que asistió a los festejos del cumpleaños número 11 del preadolescente. En esta línea, fue su propia hermana, Leticia Siciliani, quien la retrató junto a un niño en un balneario marplatense.

Griselda Siciliani | Instagram

De esta manera, la situación sentimental entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue siendo un misterio luego de que Sara Borrell haya ventilado los detalles del encuentro del actor con ella en Madrid. El silencio sigue siendo su aliado ideal para hacerle frente a las especulaciones de los medios, resguardando su intimidad lo máximo posible del ojo público.

NB