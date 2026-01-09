Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, se fue de vacaciones a la costa argentina: “Te amo”

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, que deslumbra por su gran parecido a los actores, compartió sus divertidas vacaciones en la costa argentina. La joven de 22 años con perfil bajo hizo las valijas y escogió un destino del país para disfrutar de un verano soñado junto a sus amigas más cercanas.

Playa, arte y descanso: así son las vacaciones de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Hace un tiempo, Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, protagonizó su primera sesión de fotos profesionales y dejó a todos cautivados con su belleza. Los usuarios de Instagram, además, hicieron hincapié en que la joven heredó rasgos claves de sus padres. Desde ese entonces, pasó a ser un rostro conocido en las redes sociales y aumentó sus seguidores.

Morena Echarri

En esta oportunidad, Morena Echarri compartió con ellos la intimidad de sus vacaciones. Mediante un posteo de Instagram, donde publicó fotos de sus días con amigas, escribió: “Costa argentina, te amo”. Si bien no especificó dónde se encuentra descansando de la rutina, la joven de 22 años dejó en claro, a través de las imágenes, que se trata de un lugar tranquilo y sin tanta gente pese a ser temporada alta.

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, se fue de vacaciones a la costa argentina

Al parecer, esta decisión de irse a un sitio más alejado tiene que ver con poder disfrutar bajo el anonimato y descansar sin el acecho de personas que pueden reconocerla. Las postales que acompañaron su mensaje la muestran relajada y luciendo una bikini negra off the soulder con un detalle metálico en el centro del top en forma de estrella. En algunas se encuentra en el departamento que habría alquilado mientras que en otras está fumando en la playa y acompañada de otra joven.

Asimismo, Morena Echarri dejó ver otras situaciones cotidianas durante sus vacaciones en la Costa como las tardes conectada con el arte y su pasión por la pintura. En una fotografía se puede ver el cuadro abstracto que realizó en tonos rosa, violeta, celeste y negro. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y mensajes, entre ellos el de su madre Nancy Dupláa.

“Mi amor”, escribió la actriz, que acaba de estrenar la serie El tiempo de las moscas en Netflix junto a Carla Peterson. De esta manera, Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, se fue de vacaciones a la costa argentina y reconoció su amor por este lugar del país.

A qué se dedica Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Morena creció entre sets de grabaciones por las exitosas carreras de su padres, Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Sin embargo, la joven optó por un rumbo alejado de la actuación y la exposición mediática. Tal es así que comenzó su propio emprendimiento de indumentaria llamado Hetaira Studio. Para su negocio, diseña y confecciona prendas de estilo sensual y moderno, donde la tela de encaje es protagonista.

Morena Echarri

Desde pequeña, Morena Echarri ya mostraba su gusto por el diseño y la intervención de piezas, por lo que no dudó en crear una firma que evoca a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres libres y educadas, símbolo de autonomía que inspira sus valores. Antes de dedicarse a la moda, la heredera de Nancy y Pablo estudió Ciencias Políticas. Sin embargo, se dio cuenta que el arte y el diseño eran su verdadera pasión, y comenzó su marca en 2023.