Qué es de la vida de Leandro Cabo Guillot, el último novio de Jazmín de Grazia: rehizo su vida y tiene 2 hijos

Jazmín de Grazia fue una de las figuras más carismáticas, rebeldes y queridas de la televisión y el modelaje en la Argentina. Surgida del popular reality Superm0dels 2002, irrumpió en los medios de comunicación con una frescura inigualable, combinando su exitosa carrera en las pasarelas con el periodismo y la conducción televisiva. Su inteligencia, mirada crítica y fuerte personalidad la llevaron a ganar un lugar destacado en programas de debate político y actualidad, desafiando los estereotipos de la época.

Sin embargo, su brillante trayectoria se vio trágicamente interrumpida el 5 de febrero de 2012, cuando falleció a los 27 años en su departamento del barrio de Palermo. Su muerte generó una profunda conmoción en todo el país. En aquel momento de inmenso dolor, el hombre que estuvo a su lado y enfrentó el impacto de la tragedia mediática fue Leandro Cabo Guillot, su último novio y confidente cercano.

Leandro Cabo Guillot, Jazmín de Grazia

¿Quién es Leandro Cabo Guillot, el último novio de Jazmín de Grazia?

Leandro Cabo Guillot es un destacado empresario y publicista argentino, que tomó relevancia entre los medios de comunicación por su relación con Jazmín de Grazia. La historia de amor entre ellos comenzó de forma natural cuando unos amigos en común decidieron presentarlos. Al momento de cruzar su camino con la modelo, se desempeñaba como Director General de Cuentas en la agencia de tecnología y marketing Publiquest, de la cual era socio fundador. En ese entonces, contaba con 36 años, y basaba su día a día en el desarrollo de estrategias comerciales y proyectos de comunicación.

A partir del primer encuentro, la química fue inmediata y dieron inicio a un noviazgo que se extendió por algo más de un año. A diferencia de otras parejas del ambiente artístico, su relación se caracterizó por un marcado bajo perfil, ya que Leandro prefería resguardar la intimidad del hogar y mantenerse al margen de las cámaras televisivas. Puertas adentro, el vínculo se construyó sobre pilares de profundo afecto y contención mutua.

Quienes los rodeaban definían la relación como un lazo genuino, donde el empresario ocupaba un rol fundamental de cuidado y acompañamiento. El propio publicista la describió tiempo después como una mujer con códigos de barrio, inmensamente sensible y cariñosa en la privacidad. En aquellos años, llegó a declarar que la amó con locura, fascinado por la personalidad brillante, frontal e independiente de la modelo. Sin embargo, un trágico final los esperaba en 2012.

Leandro Cabo Guillot, Jazmín de Grazia

El recuerdo de Jazmín de Grazia: las palabras de Leandro Cabo Guillot

El 5 de febrero de 2012 quedó marcado como una fecha trágica en el espectáculo argentino por el fallecimiento de Jazmín de Grazia . La joven modelo y periodista de 27 años fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio de Recoleta, determinándose posteriormente que la causa del deceso fue una asfixia por inmersión. Leandro Cabo Guillot, su pareja de aquel momento, fue quien recibió un llamado de la conductora manifestando que se sentía mal. Ante la alerta, se dirigió de inmediato al domicilio y, tras recurrir a la ayuda de un cerrajero para forzar la entrada, ingresó al departamento y descubrió el cuerpo sin vida de su novia.

La exposición mediática y el impacto emocional rodearon al empresario por los meses siguientes, e incluso años más tarde declaró que la seguía recordando con el mismo cariño. En una entrevista brindada a Ciudad Magazine en enero de 2020, al cumplirse ocho años de la pérdida, Leandro expresó con profunda emoción: “A Jazmín la recuerdo siempre. No solo yo, sino todos sus amigos. La llevamos en nuestros corazones para siempre”.

En esa misma charla, Cabo Guillot reflexionó sobre el impacto duradero de la modelo en su presente y detalló cómo mantiene el lazo con los seres queridos de la joven. El empresario confesó de manera abierta y conmovedora: “Jazmín va a ser siempre una persona que me acompaña en los momentos de mi vida”, sumando además que mantiene un diálogo fluido con el padre de la periodista para recordar juntos los momentos más lindos que compartieron.

El recuerdo de Jazmín de Grazia: las palabras de Leandro Cabo Guillot

La vida actual de Leandro Cabo Guillot, el último novio de Jazmín de Grazia

La vida actual de Leandro Cabo Guillot, el último novio de Jazmín de Grazia, dio un grio transformador, marcado por la superación y el arraigo familiar . El publicista continuó expandiendo su exitosa faceta comercial en el ámbito corporativo, desempeñándose activamente como empresario y liderando ambiciosos proyectos vinculados a la tecnología, el marketing y el entretenimiento. Reconocidas firmas como PQAgency, Mute, Time Out, SPA Entertainment y Ethernally software fac están bajo su nombre e influencia, posicionándose sólidamente en el mercado empresarial argentino.

En el plano personal, el productor cumplió su deseo de reconstruir su vida afectiva y formó una hermosa familia junto a su actual pareja, Yamila. Con ella se convirtió en padre de dos hijos: Dante y Bruna, quienes se transformaron en el motor principal de su día a día. Lejos de lo que era en el 2012, Cabo Guillot mantiene un perfil no mediático y sumamente reservado en relación con la prensa tradicional. Aunque es dueño de un apellido recordado públicamente, opta por no buscar notoriedad. El empresario hace un uso moderado y selectivo de sus redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, manteniéndolo en privado para sus seres queridos.

Leandro Cabo Guillot

A más de una década de aquella dolorosa despedida que conmocionó al país, el presente de Leandro Cabo Guillot se erige como una transformación completa de su vida, con dos hijos y una pareja estable. Aquel hombre que el público conoció como el último novio de Jazmín de Grazia no duda en seguir recordando a la modelo, mientras forma su camino lejos de los medios.

A.E