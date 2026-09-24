Quién es Carolina Álvarez, la revelación argentina que fue ovacionada en San Sebastián

Carolina Álvarez llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián como parte del elenco de Mis muertos tristes, la nueva producción del cineasta chileno Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enríquez. La actriz es la nueva revelación argentina y causó ovación en su paso por el reconocido evento español.

Carolina Álvarez, la artista que brilla en la nueva serie de Pablo Larraín

Hasta hace pocos días, el nombre de Carolina Álvarez era desconocido para buena parte del público. Sin embargo, su llegada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián marcó un antes y un después en su carrera. La actriz argentina forma parte del elenco principal de Mis muertos tristes, la nueva producción de Pablo Larraín basada en el universo literario de Mariana Enríquez, que fue presentada en uno de los festivales de cine más importantes de Europa.

La ficción tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial de la 74° edición del Festival de San Sebastián, donde fue proyectada en formato de largometraje, con una duración de 187 minutos. Aunque originalmente fue concebida como una miniserie de cuatro episodios, para el certamen español se presentó como una única película.

Carolina Álvarez en el Festival de San Sebastián con el elenco de Mis muertos tristes

Para Carolina Álvarez, el proyecto significó además la posibilidad de trabajar junto a figuras de enorme trayectoria. En la ficción comparte elenco con Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, quienes interpretan a distintos integrantes de una familia atravesada por la muerte, los vínculos y un extraño fenómeno sobrenatural.

Carolina Álvarez es una actriz argentina que hasta ahora había desarrollado un perfil mucho más alejado de los grandes focos de la industria. Su salto a la actuación se dio gracias a sus videos de humor en redes sociales, donde cosechó un amplio público. Ahora, su llegada a Mis muertos tristes la ubica por primera vez dentro de una producción internacional de gran alcance y junto a un equipo encabezado por grandes figuras.

Carolina Álvarez

La propia artista reconoció que el desafío le generó nervios. En una entrevista durante la presentación de la serie contó que sintió mucho miedo al comienzo, especialmente por encontrarse trabajando junto a actrices como Morán, Fonzi y Flechner. No obstante, aseguró que rápidamente se generó una dinámica de compañerismo y que pudo aprender mucho de sus colegas.

Así es el personaje que interpreta Carolina Álvarez en la nueva mini serie de Netflix

En Mis muertos tristes, Carolina Álvarez interpreta a Julie, la sobrina de Ema, el personaje de Mercedes Morán. Su llegada altera el universo de la protagonista y se convierte en una pieza fundamental para que el extraño fenómeno que atraviesa la historia comience a expandirse.

Julie es un personaje complejo y particular. Según explicó Carolina Álvarez, vive bastante aislada del mundo que la rodea y construyó una realidad propia para evitar enfrentarse con determinadas situaciones familiares y sociales. Su vínculo con Ema y con su prima adquiere entonces una importancia central dentro de la historia.

Carolina Álvarez

Además, su personaje está directamente relacionado con uno de los cuentos que forman parte de la adaptación. La serie toma como punto de partida Mis muertos tristes, pero también incorpora elementos de otros relatos de Mariana Enríquez, entre ellos Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos.

En San Sebastián, Carolina Álvarez acompañó a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner en las distintas actividades oficiales de la película. Las cuatro participaron de la alfombra roja, las entrevistas y la conferencia de prensa junto a Pablo Larraín y Mariana Enríquez. La recepción también puso el foco en la actriz. Un informe de la agencia EFE la describió como "todo un descubrimiento" y destacó especialmente su interpretación de Julie.

Carolina Álvarez en el Festival de San Sebastián con el elenco de Mis muertos tristes

El paso por España también tuvo un momento especialmente llamativo fuera de la pantalla. Carolina Álvarez junto a sus colegas participó de una acción en la alfombra roja en la que lucieron prendas intervenidas con un mapa de las Islas Malvinas y la frase "Las Malvinas son argentinas", que quedó visible cuando se dieron vuelta frente a las cámaras.

El fuerte reclamo de Carolina Álvarez, Dolores Fonzi, Mercedes Morán y Alejandra Flechner en San Sebastián

De esta manera, Carolina Álvarez, la revelación argentina que fue ovacionada en San Sebastián, comenzó a ganar popularidad por sus videos divertidos en redes sociales hasta dar el gran salto a la actuación con Mis muertos tristes, la nueva miniserie que se estrenó en Netflix.