Quién es Carolina Kopelioff, la protagonista de Cautiva, la serie sobre el caso real de abusos en un convento de Nogoya

Con comienzo en Disney Channel, una gran trayectoria en el teatro y apariciones secundarias en series de gran visualización internacional, Carolina Kopelioff demuestra ser una joven y talentosa actriz argentina con una enorme versatilidad interpretativa en la escena audiovisual actual. Con 29 años, y más de 3 millones de seguidores en Instagram, la artista deja en claro que su camino laboral por la actuación es su centro de atención y su espacio para exponerse.

En el 2026, se consolida su gran salto hacia la madurez artística con su rol en Cautiva, una miniserie dramática de seis episodios dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart. El anuncio oficial de su estreno despertó una fuerte expectativa en el público y la crítica. Esta producción representa un verdadero hito en la carrera de la actriz, ya que la aleja por completo de cualquier registro previo, exigiéndole una entrega física y emocional sumamente compleja para una serie de true crime, posicionándola definitivamente como una de las figuras dramáticas más prometedoras de su generación en la región.

Carolina Kopelioff, Lorena Vega

¿Quién es Carolina Kopelioff, la actriz que saltó a la fama en Soy Luna?

Carolina Kopelioff nació el 30 de agosto de 1996 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y demostró tener una pasión por el mundo del espectáculo desde muy pequeña. Iniciando su formación formal en actuación, canto y danza a los diez años, buscó tener una fuerte preparación artística que le permitió dar un enorme y temprano salto a la fama internacional en 2016. Fue elegida para interpretar a Nina Simonetti en la exitosa telenovela juvenil Soy Luna, producida por Disney Channel Latin America. Este tierno personaje caló hondo en el público juvenil, convirtiéndola rápidamente en una celebridad y otorgándole un importante reconocimiento en la industria global.

Lejos de encasillarse en el plano infantojuvenil, pero recordando a Nina siempre con mucho cariño, la actriz decidió construir una sólida trayectoria participando en múltiples series exitosas de plataformas internacionales, siempre conectada con la industria argentina. De esta manera, formó parte del elenco de la serie de suspenso Post Mortem, se destacó en la comedia dramática Supernova dirigida por Ana Katz, y deslumbró en el thriller de fantasía Tierra Incógnita para Disney+. Su proyección internacional se consolidó aún más al incorporarse a la segunda temporada de Máxima, interpretando a Inés Zorreguieta , la hermana menor de la reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos. Además, demostró su enorme versatilidad en En el barro, dandole vida a Nieves, la hija rebelde de La Gringa y pareja del personaje del cantante L-Gante.

En redes sociales, Carolina deja en claro que su foco está de lleno en su carrera artística, buscando crecer en sus personajes y demostrando su pasión por las diferentes historias. Es así como su presente encuentra su punto más alto en su próxima apuesta cinematográfica y televisiva. Se trata de Cautiva, el crudo drama basado en hechos reales bajo la dirección cinematográfica de Paula Hernández y Jazmín Stuart.

Carolina Kopelioff

¿De qué se trata Cautiva y por dónde se puede ver?

Los fanáticos del true crime se emocionaron al enterarse de que uno de los casos más importantes de los últimos años en la Argentina sería adaptada a una serie, bajo el protagonismo de Carolina Kopelioff. Cautiva es un drama psicológico de seis episodios que sumerge al espectador en un universo de sometimiento clerical extremo. La sinopsis de la ficción sigue a Clara, una adolescente de 18 años repleta de ilusiones que decide tomar los hábitos. Su noble vocación se transforma en un calvario cuando la madre superiora, Cecilia, impone un régimen medieval de castigos físicos, ayunos forzados y aislamiento total. Tras sufrir quince años de encierro, la joven logra escapar en condiciones de extrema vulnerabilidad. Con la contención de su entorno familiar, inicia una dolorosa reconstrucción personal y una incansable búsqueda judicial para sentar en el banquillo de los acusados a sus opresores.

Esta impactante propuesta audiovisual dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, está protagonizada por un talentoso y premiado elenco de actrices argentinas, a cargo de Carolina Kopelioff en la piel de Clara, y Lorena Vega, quien interpreta a la líder del convento. Las acompañan figuras estelares de la industria como Rita Cortese , Julieta Zylberberg y Valeria Lois. Si bien el elenco emocionó a todos, lo que destacó de la producción en el estreno de las primeras postales y teasers fue el realismo de su relato, debido a que está estrictamente basada en una historia real.

La trama adapta la investigación periodística de 2016 realizada por la revista Análisis sobre el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos. Esta denuncia penal culminó históricamente en la primera sentencia de este tipo en el país contra una autoridad religiosa de un convento. La miniserie se estrenará de manera oficial durante el próximo mes de septiembre de 2026, y se podrá seguir cada capítulo a través de las pantallas de la señal premium TNT, la plataforma de streaming Flow y también mediante el catálogo internacional de Max.

Cautiva, la serie que protagonizan Carolina Kopelioff y Lorena Vega

¿Cuál fue el caso real y qué pasó con los protagonistas?

En agosto de 2016, tras una exhaustiva investigación periodística publicada por la revista Análisis de Entre Ríos, se destapó uno de los casos más graves de opresión religiosa registrados en la Argentina: los tormentos padecidos por las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá. La publicación expuso el calvario que vivían las religiosas dentro del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, y significó la primera sentencia de este tipo en el país contra una autoridad religiosa de un convento.

La serie protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, y dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, está inspirada directamente en la historia de Silvia Albarenque, la excarmelita cuyo testimonio abrió una causa judicial sin precedentes. Tanto ella como Roxana Peña, denunciaron formalmente los abusos ante la justicia provincial, luego de que la prensa las acompañara con el informe periodístico. Esto derivó en un histórico allanamiento policial al convento de clausura, donde se incautaron elementos de tortura prohibidos por las constituciones de la orden, tales como cilicios y látigos.

El debate oral y público se llevó a cabo en los tribunales de Gualeguay durante el año 2019, y apuntó contra la exmadre superiora, la priora Luisa Ester Toledo, quien impuso un crudo régimen de vejaciones físicas, castigos espirituales extremos y privación ilegítima de la libertad contra las internas que manifestaban su deseo de abandonar los hábitos. El tribunal desestimó los argumentos de la defensa que justificaban estas prácticas como reglas de fe.

En julio de 2019 se dictó la histórica sentencia condenatoria, la cual fue ratificada plenamente por la Cámara de Casación Penal a principios de 2021. La justicia penal sentenció a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y la priora fue hallada culpable de privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas. En agosto de 2021, la religiosa ingresó formalmente a la Unidad Penal Número 6 de Mujeres en Paraná, y tras cumplir la totalidad de su condena carcelaria efectiva en dicho establecimiento, recuperó su libertad ambulatoria. Por su parte, Silvia Albarenque logró rehacer su vida fuera del claustro, y en diversos encuentros con la prensa definió el fallo como un proceso profundamente sanador y una verdadera liberación personal tras años de absoluto dolor y encierro.

El rodaje de Cautiva, la serie que protagonizan Carolina Kopelioff y Lorena Vega

Cautiva vuelve a poner en foco el caso que conmocionó a la Argentina, y abre el debate sobre obediencia, encierro y abusos en instituciones religiosas. Carolina Kopelioff deja en claro su versatilidad, y marca este compromiso actoral como el paso definitivo hacia la consagración en el drama.

A.E