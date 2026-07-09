La nueva vida de Lala Bruzoni, la ex esposa de Juan Pablo Varsky: la crianza de sus hijos en primer plano, cambios en su carrera y viajes

La historia de amor entre Lala Bruzoni y Juan Pablo Varsky duró casi una década y se caracterizó por la conformación de una gran familia ensamblada. En las redes sociales, la comunicadora y el periodista no dudaban en mostrar el amor que se tenían, y lo compañeros que eran con cada uno de los proyectos personales. Sin embargo, a mediados de junio de 2024, anunciaron su separación y sorprendieron a sus seguidores. A dos años de haber finalizado su matrimonio con el periodista deportivo, Lala Bruzoni atraviesa una etapa de profunda renovación, con la crianza de sus hijos en primer plano, cambios en su carrera y viajes.

Lala Bruzoni y Juan Pablo Varsky

La historia de amor y separación de Lala Bruzoni y Juan Pablo Varsky

Lala Bruzoni es una comunicadora social, estratega de marca y emprendedora con más de 29 años de experiencia en comunicación corporativa y relaciones públicas. Es ampliamente reconocida por ser la fundadora de TheGelatina , una plataforma periodística y comunidad enfocada en la salud integral, el wellness y la prevención, y por mostrar su estilo de vida en redes sociales, donde acumula más de 20 mil seguidores. Sin embargo, a nivel mediático, tomó relevancia cuando se enamoró y formó una familia con Juan Pablo Varsky, el reconocido periodista deportivo.

La pareja se conoció en 2006, durante un evento corporativo de McDonald's. Ella era encargada de la comunicación de la empresa, y lo contrató para un comercial. En ese momento ambos estaban casados con sus parejas anteriores, por lo que mantuvieron una relación estrictamente laboral. No fue hasta el 2015 que, tras haberse vuelto a cruzar en una campaña 4 años antes, donde él ya estaba separado, Varsky notó en las redes sociales que Lala ya no compartía fotos con su marido y dedujo que también estaba soltera. Dejó pasar unos meses, y le envió un mensaje privado elogiando su elegancia. En septiembre de 2015 tuvieron su primera cita en el restaurante del Jardín Japonés, y el resto es historia.

La relación se hizo pública rápidamente a medida que comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales. Con el paso del tiempo, apostaron por una familia ensamblada, uniendo a los hijos de ella con los de él. Tras dos años de noviazgo, el 5 de octubre de 2017, dieron el sí definitivo y sellaron su amor en el registro civil de Recoleta. Apenas terminó la ceremonia, Varsky tuvo que irse corriendo a la Bombonera para transmitir un partido de la Selección Argentina, por lo que el festejo fue dos días después, el 7 de octubre, en una gran fiesta íntima en Tigre.

La familia ensamblada se cerró definitivamente con el sueño que venían buscando desde el comienzo de su relación. El 15 de enero de 2021, nació Lupe, la primera y única hija biológica de la pareja. Convirtiéndose en la sexta hija del hogar ensamblado, se volvió el centro de atención y aplausos de las redes sociales y los medios de comunicación. Durante los siguientes años, el amor se mantuvo como uno de los más estables de la farándula, lejanos a la idea del final que en realidad existió. A mediados de junio de 2024, fue la propia Lala Bruzoni la que anunció formalmente el fin del matrimonio, a través de un comunicado en sus redes sociales.

Lala Bruzoni y Juan Pablo Varsky, con su hija

La nueva vida de Lala Bruzoni, la ex esposa de Juan Pablo Varsky

La ruptura de Lala Bruzoni y Juan Pablo Varsky, en contrario a muchos de los divorcios que se dan en la farándula argentina, ocurrió en excelentes términos, motivada por el desgaste de la relación. A pesar de esta decisión de seguir por separado, mantienen un vínculo diario de profundo afecto y respeto por la crianza de su hija en común. Sin embargo, la que apostó por una renovación profunda de su vida fue la comunicadora. Tras transitar un extenso y doloroso proceso de duelo emocional en el que asimiló el final de la relación, logró encontrar la serenidad necesaria para enfocarse por completo en su presente y en los desafíos que depara el futuro.

María Laura “Lala” Bruzoni, a sus 48 años, pone su prioridad en la crianza de sus cuatro hijos, experimentando por primera vez la dinámica de liderar un hogar monoparental. Según contó en la revista ¡HOLA!, su rutina diaria se organiza en torno al cuidado de Juana, Felipe e Isabel, nacidos de su primer matrimonio, y de la pequeña Lupe, fruto de su última unión con el periodista. A pesar de la ruptura, mantiene un vínculo maduro con su exmarido, él siendo una figura muy cercana y presente para todo el grupo familiar.

En el plano profesional y personal, reveló que decidió redefinir su carrera hacia el ámbito del bienestar contemporáneo y la comunicación estratégica. Al frente de su plataforma, busca consolidar una comunidad enfocada en la salud integral, los hábitos sostenibles y el desarrollo de la conciencia individual. Con este nuevo rumbo laboral, se autodefine partner en storytelling, storymaking, futuro y salud, permitiendo canalizar su creatividad, establecer límites claros en sus proyectos y superar antiguas inseguridades económicas y personales.

El duelo de su relación lo superó acompañada de sus amigos y su familia, quienes la invitaron a diversos planes, como clases de yoga o viajes. Estos últimos comenzaron a tomar un rol central en esta nueva rutina, funcionando como espacios de celebración y reconexión. En junio del 2026, disfrutó de una travesía por distintos destinos europeos, como París, Menorca y Madrid, idea de su hermano, Matías Bruzoni, médico radicado en Estados Unidos, donde es jefe de Cirugía del Hospital de Niños de Texas, que quiso reunirlos a todos para festejar sus 50 años. La experiencia no solo dejó postales de ensueño, sino que reforzó la importancia de mirar hacia adelante, entusiasmada por seguir aprendiendo, expandir sus marcas comerciales y mantener las puertas abiertas a la posibilidad de construir un amor sano.

La nueva vida de Lala Bruzoni

La nueva vida de Lala Bruzoni, la ex esposa de Juan Pablo Varsky, fusiona la crianza de sus hijos en primer plano, con los cambios en su carrera y los viajes que organiza con sus seres queridos. El divorcio se volvió uno de los más tranquilos entre las celebridades, marcado por una relación de confianza que continua en la actualidad.