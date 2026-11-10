Quién es María José Sánchez, la mujer que acompaña a Santiago del Moro desde hace más de 20 años

Santiago del Moro se consolidó como uno de los conductores más importantes, influyentes y exitosos de la televisión argentina, liderando fenómenos de audiencia como Gran Hermano. A lo largo de su carrera, construyó una trayectoria basada en el carisma y la espontaneidad que lo posiciona en la cima del espectáculo. Sin embargo, detrás del brillo de las cámaras, los debates apasionados y la exposición mediática constante, el conductor resguarda su tesoro más preciado. Edificó una sólida y profunda historia de amor que lleva más de dos décadas. El gran pilar de su vida, su cable a tierra y compañera incondicional es María José Sánchez, la mujer que lo acompaña desde su juventud y con quien comparte su mundo más auténtico.

Santiago del Moro, María José Sánchez

La historia de amor de Santiago del Moro y María José Sánchez, su esposa que lo acompaña desde la adolescencia

La historia de amor de Santiago del Moro y María José Sánchez comenzó mucho antes de que existieran las cámaras, las luces y la masividad mediática. Ambos se conocieron durante su adolescencia en Tres Algarrobos, un pequeño pueblo ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En aquella época, sus realidades estaban separadas por una distancia mínima, ya que ella vivía a la vuelta de su casa, apenas a media cuadra. Es así como se transformó rápidamente en su segunda novia oficial.

En ese momento, el presente de Santiago era el de un joven común de pueblo con grandes aspiraciones, completamente alejado de la fama televisiva y del reconocimiento popular que ostenta hoy en día. El noviazgo formal comenzó a consolidarse en el 2002, marcando el inicio de un proyecto de vida compartido. Al terminar los estudios secundarios, el conductor decidió mudarse a la Ciudad de Buenos Aires para perseguir su sueño en los medios de comunicación. María José no dudó un segundo y decidió acompañarlo en la mudanza, apostando de lleno al futuro de la pareja.

La pareja siguió creciendo con el paso de los años, pero, a pesar de que llevan más de tres décadas caminando a la par, nunca se casaron. El conductor dejó en claro de forma pública que no cree en el casamiento civil ni religioso por una postura estrictamente personal, prefiriendo sellar su compromiso diario a través de la convivencia, el amor y el proyecto de familia.

Santiago del Moro, María José Sánchez

¿Quién es María José Sánchez, la esposa bajo perfil de Santiago del Moro?

María José Sánchez es de las parejas de celebridades que más se mantienen en el misterio para los medios de comunicación. Nacida también en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, tiene 47 años y comparte con el conductor una historia que desafía las dinámicas comunes del espectáculo. A diferencia de otras parejas, no posee redes sociales públicas ni busca captar la atención de las cámaras, manteniéndose completamente ajena a la fama de su compañero.

Tal es su lejanía de este mundo que Santiago reveló en ocasiones que María José no mira televisión, no consume programas de espectáculos y demuestra una total indiferencia hacia las críticas o rumores que circulan en internet. Esta distancia del foco público la convierte en el verdadero cable a tierra del conductor, aportando equilibrio a un hogar que de otro modo estaría expuesto a las lógicas de la pantalla chica.

Su rutina diaria está enfocada en el diseño y el cuidado familiar. Junto al conductor formó una familia compuesta por sus tres hijas: Catalina, Amanda y Santa . La primogénita del hogar es Catalina, quien nació en el 2010 y hoy transita su adolescencia con un gran parecido físico a su padre. Tres años más tarde, en 2013, llegó al mundo Amanda, la segunda hija de la pareja, para llenar de juegos la casa. Finalmente, el círculo familiar se completó con el nacimiento de la pequeña Santa en marzo de 2022, cuyo nombre fue elegido de manera muy especial por el presentador tras haber hecho una promesa previa a su llegada.

Para Del Moro, María José es su mayor sostén y el pilar fundamental que le permite desarrollar su profesión con total libertad. "Yo no podría hacer nada de lo que hago si no fuera por ella", confesó el conductor en reiteradas ocasiones, destacando que el secreto de su éxito radica en la contención y el amor genuino que encuentra al regresar a su casa en el barrio de Belgrano, lejos del ruido de los estudios de televisión.

María José Sánchez, la esposa bajo perfil de Santiago del Moro / Créditos: CARAS

El presente de Santiago del Moro y María José Sánchez: una familia en común y acompañamiento en las sombras

El presente de Santiago del Moro y María José Sánchez se define por una estabilidad inquebrantable y un contraste absoluto entre la exposición y la intimidad. Mientras el conductor atraviesa el momento más glorioso de su carrera profesional, consolidado como el número uno de la televisión argentina al frente de formatos históricos, su esposa continúa sosteniendo ese espacio de resguardo desde las sombras. La evolución de Santiago fue meteórica: pasó de ser un joven con timidez que daba sus primeros pasos en el canal de cable MuchMusic a convertirse en el rostro indiscutible del prime time actual.

Santiago del Moro y María José Sánchez

A lo largo de este camino de ascenso, María José se volvió testigo y soporte silencioso de cada logro, adaptándose a los nuevos ritmos que exige la masividad pero sin perder jamás su esencia. Hoy, disfrutan de una realidad consolidada en su hogar de Palermo, donde logran mantener una rutina completamente normal y ajena al revuelo mediático. El presente los encuentra más unidos que nunca, demostrando que el éxito verdadero de la pareja no radica en los números de rating, sino en la solidez de la familia que construyeron juntos a base de amor, respeto y un compañerismo que ya superó las dos décadas.