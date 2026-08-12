Después de acompañar al seleccionado argentino durante el Mundial de fútbol como comentarista de TV, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi (41) se tomó su tiempo para una celebración mixta tan emotiva como especial: el cumpleaños número dos y el bautismo de su hijo Vitto Lavezzi, fruto de la relación que comenzó hace unos cuatro años con la cordobesa Guadalupe Tauro.

Vitto, el hijo de Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro

Así fue el bautismo de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro

Si bien en su ciudad, Rosario, el ex futbolista alterna su residencia entre una torre en Puerto Norte y un megacampo en la localidad de General Lagos, la pareja eligió un reconocido salón con granja incluida en Funes para celebrar por partida doble.

Y entre los invitados que acompañaron al ‘Pocho’, además de familiares y amigos de siempre, no pasó inadvertida la presencia de Angel Di María (38) junto a su mujer Jorgelina Cardoso. Amigos entrañables desde que compartían los planteles juveniles del seleccionado y fanáticos reconocidos de Rosario Central, Lavezzi valoró mucho la presencia del ‘Fideo’, a quien se lo vio reírse en más de una oportunidad ante las clásicas bromas u ocurrencias de su amigo.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

La propuesta elegida para los festejos fue bautizada como “La granja de Vitto”. El evento tuvo lugar tanto en espacios interiores como exteriores, en la decoración predominaron los tonos verdes, naranjas y marrones con mesas, sillas y distintos objetos de madera.

La firma Ronit Bruk fue la encargada de diseñar y ejecutar la escenografía. A través de imágenes publicadas en redes sociales, la empresa exhibió detalles de la producción, como juegos temáticos, peloteros con toboganes y una mesa dulce decorada con un granero.

Vitto y su mamá, Guadalupe Tauro

El toque más llamativo llegó con la presencia de cabras, conejos y una oveja que causaron furor entre los más pequeños, y en una de las fotos se lo observa a Vitto muy cariñoso y cabeza a cabeza con dicha ovejita.

El pequeño derrochó elegancia con pantalón y camisa verde con monograma en Jacquard y cierre de la marca de lujo francesa Casablanca Kids.

Así fue el bautismo de Vitto, el hijo de Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro

“Una fiesta llena de risas, familia y amor. Gracias a todos los que hicieron de este día algo inolvidable. Te amamos”, escribió el ex Nápoli en sus redes junto a un carrete de fotos con su hijo como protagonista.

Después de recibir el primer sacramento por parte de un sacerdote local, la fiesta se desarrolló con mucha interacción entre los presentes dentro de un entorno de césped natural y juegos inflables para diversión de los bajitos.

Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro

La mesa dulce fue la más concurrida de todo el catering, con variedad de dulces y alfajores de maicena personalizados con stickers del cumpleañero, mientras que la torta, de tres pisos, fue decorada en sintonía con la temática rural.

La intimidad de la fiesta quedó registrada en un video donde se aprecian tanto los juegos como la reacción de los invitados ante la propuesta. Con imágenes que muestran a Vitto recorriendo el predio, interactuando con los animales y disfrutando de las atracciones pensadas para su edad.