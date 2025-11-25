Este martes 25 de noviembre, los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) se enfrentaron a un desafío inédito durante la gala de “Última chance”. Los famosos debían preparar seis trufas en solo cinco minutos, un reto que combinó velocidad, improvisación y técnica. En ese marco, la propuesta de Ian Lucas llamó especialmente la atención de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes destacaron su creatividad bajo presión.

La receta de trufas de Ian Lucas que sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity

En una noche cargada de tensión y adrenalina, Ian Lucas volvió a demostrar por qué es uno de los participantes revelación de esta temporada de MasterChef Celebrity. Con el delantal gris y muy poco margen de error, el influencer tuvo que decidir rápidamente qué ingredientes utilizar entre los que estaban disponibles en la mesa para crear en cinco minutos un bocado dulce que se destacara.

Su receta combinó bizcochuelo de vainilla desgranado, cacao rallado, dulce de leche, ralladura de naranja y un toque de oporto, una mezcla que le aportó humedad, intensidad y un perfil aromático que sedujo al jurado. Mientras los chefs degustaban sus trufas, Ian observó atento y, al ver la reacción de los tres, lanzó confiado: “Creo que me fue bien”.

Antes de tomar la decisión final, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular evaluaron también las preparaciones de Valu Cervantes, Alex Pelao, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Momi Giardina, Eugenia y Turco Husaín, quienes también compitieron por mantenerse en juego.

Ian Lucas

Finalmente, el veredicto fue unánime: las trufas de Ian Lucas fueron las mejores de la noche. Gracias a su combinación de sabores y a la prolijidad del resultado, el influencer se llevó el beneficio de la gala de “Última chance”, consolidando su buen momento dentro del certamen culinario.

Cómo preparar las trufas de Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Ingredientes (rinde 10 trufas)

1 taza colmada de bizcochuelo de vainilla desgranado

2 cucharadas de cacao rallado (o cacao amargo)

3 a 4 cucharadas de dulce de leche (mejor si es repostero)

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de oporto

Cacao extra o chocolate rallado para rebozar

Preparación