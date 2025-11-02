La foto de Wanda Nara y su hija que podría desatar un nuevo escándalo con Mauro Icardi: “Amor de mi vida”

Esta semana se desató un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El futbolista del Galatasaray le regaló una cartera de más de 1800 dólares a la China Suárez y, según la conductora de MasterChef Celebrity, no le envió ningún obsequio a Isabella, que cumplió 8 años el pasado 27 de octubre.

Tras el descargo que compartió en sus redes sociales, donde aseguró que el deportista le arruinó el cumpleaños a la nena con una llamada, Wanda publicó una foto con su hija menor que podría desatar una nueva pelea con su exesposo.

La China Suárez mostró su cartera nueva y desató el escándalo

El viernes 31 de octubre, Wanda Nara deslumbró en los Premios Ídolo y se llevó el galardón en la categoría Ídolo Celebrity, terna que compartía con la China Suárez. Horas más tarde, la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias de Instagram una foto en la que aparece Isabella sosteniendo el premio y escribió: “Amor de mi vida”.

En el posteo, la influencer no solo mostró su alegría por haberle ganado a la actriz el mismo día en que había publicado su descargo contra ella y su ex, sino que también exhibió la felicidad de su hija al tener el premio en sus manos. Sin embargo, la imagen podría desatar un nuevo conflicto con Mauro Icardi.

La foto que podría enfurecer a Mauro Icardi

Cabe recordar que el futbolista le impuso a Wanda Nara una cautelar que le prohíbe exponer en redes sociales a sus dos hijas, Francesca e Isabella. En ese sentido, el periodista Gustavo Méndez explicó en Mujeres Argentinas (eltrece): “Wanda Nara tiene una deuda de 470 millones de pesos que ascendería a 800 millones, según Lara Piró, la abogada de Mauro Icardi”.

Qué dice el descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez

Tras el cumpleaños de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, una inesperada publicación de la China Suárez encendió la polémica. La actriz compartió en sus redes el lujoso regalo que recibió de su pareja: una exclusiva cartera rosa de Louis Vuitton, acompañada de una carta escrita a mano por el futbolista. “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo”, escribió el futbolista. La artista, emocionada, respondió: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije bueno, ya fue. ¡Me lo mandó a fabricar! Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.

Sin embargo, el gesto romántico no tardó en generar una fuerte reacción de Wanda Nara. La empresaria, al ver el posteo, publicó un contundente descargo en sus historias de Instagram, dirigido directamente a su exmarido. “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom, como pidió el colegio, que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio ni de OSDE”, escribió. Luego, agregó: “Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus dos hijas alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’, no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas”.

Minutos más tarde, Wanda Nara redobló la apuesta con otro mensaje todavía más filoso. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo”, escribió, sin filtros. Y para terminar su descargo, dijo: “Y ese 27 de octubre, cumpleaños de Isi, traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos, solo con una llamada, arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija?”.