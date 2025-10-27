Revelaron cómo fue el incendio que terminó con la vida de Claudia Schijman, la actriz de El Eternauta

Claudia Schijman, reconocida por su participación en la serie El Eternauta, falleció tras un episodio ocurrido en su domicilio del barrio de Palermo. La actriz tenía 66 años y contaba con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine. Su partida generó repercusiones en el ámbito artístico y cultural.

De qué murió Claudia Schijman, la actriz de El Eternauta

Claudia Schijman, actriz con amplia trayectoria en televisión y teatro, murió a los 66 años luego de un incendio en su vivienda. Las circunstancias del hecho fueron confirmadas por fuentes oficiales y se conocieron nuevos datos sobre lo sucedido. La artista trabajó en diversas producciones y también se desempeñaba como docente.

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer el 26 de octubre el fallecimiento de la artista, generando la conmoción de gran parte del ambiente artístico. La actriz fue internada hace más de dos semanas luego de sufrir quemaduras en su cuerpo por un accidente doméstico en su departamento de Palermo.

El hecho ocurrió el miércoles 15 de octubre por la tarde; según se informó, el siniestro se produjo dentro de la propiedad mientras Claudia Schijman se encontraba sola. Vecinos alertaron a las autoridades al notar la salida de humo desde una de las unidades del edificio. Minutos después, acudieron al lugar los Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal y una ambulancia del SAME.

Cuando llegaron al edificio los servicios de emergencia, encontraron a la artista en la vereda consciente, con sus vecinos, quienes la habían ayudado, y con quemaduras en ambos brazos. Fue asistida en el lugar y trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada para poder curar sus heridas. Con el paso de los días, su estado de salud fue empeorando, lo que llevó a la familia a iniciar una campaña de donantes de sangre.

La causa del incendio aún no fue detallada oficialmente, pero se confirmó que se trató de un accidente doméstico. El fuego se habría iniciado en el interior de la vivienda de Claudia Schijman, y aunque fue controlado por los bomberos. Las quemaduras sufridas y las complicaciones posteriores derivaron en su fallecimiento el domingo 26 de octubre.

La participación de Claudia Schijman en el Eternauta

Cabe destacar que recientemente, Claudia Schijman participó en la adaptación de El Eternauta, una producción que reunió a destacados intérpretes del medio, entre ellos, Ricardo Darín. En la producción, interpretó a uno de los personajes secundarios que acompañan el desarrollo de la historia central, ambientada en un Buenos Aires postapocalíptico.

Por otro lado, la actriz cuenta con una larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro argentino. Participó en obras y producciones destacadas dentro del ambiente artístico, compartiendo escenario con reconocidas figuras. Además, era profesora y compartía su sensibilidad actora en talleres y distintos espacios culturales.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, escribió la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales despidiendo a la actriz.

Claudia Schijman falleció tras el incendio que se produjo en su vivienda y que derivó en lesiones graves. La actriz tenía 66 años y contaba con una trayectoria consolidada en el ámbito artístico. Su participación en distintas producciones y su labor como docente formaron parte de una carrera sostenida.

