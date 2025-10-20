Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en un viaje y generó gran polémica por su decisión

Este domingo del Día de la Madre fue sumamente movilizante para Cinthia Fernández, quien se topó con la crisis del nido vacío. Sus hijas gemelas mayores, Charis y Bella, se encontraban de viaje de egresados del último año de la escuela primaria. La periodista, completamente conmocionada por ver que sólo estaba junto a Francesca, tomó una decisión por la que fue duramente funada en redes sociales.

Como era de esperarse, la mediática encendió la cámara de su teléfono celular donde documentó el paso a paso de su travesía, pero, lejos de causar empatía, recibió una ola de comentarios negativos y hasta hirientes en su cuenta personal de Instagram tras sorprender a sus hijas en plena excursión.

Cinthia Fernández irrumpió en el viaje de egresados de sus hijas

La conexión entre Cinthia Fernández y sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, es innegable. Desde que nacieron, la panelista de programas de espectáculos hizo de su maternidad una actividad. Tal es así que las niñas cuentan con su propio canal de YouTube administrado por su madre denominado Trillis Terremoto. En este domingo festivo, al parecer, la estudiante de derecho quiso sorprender a las gemelas que se encuentran en un viaje de egresados, debido a que presuntamente extrañaban a su mamá.

“Mis hijas más grandes estaban de viaje de egresados en el Tigre, hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas, y la verdad dije acá sentada no me puedo quedar. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”, escribió junto a un posteo donde mostró el paso a paso de su travesía para llegar a la isla.

Asimismo, reveló cuál fue el objetivo de su traslado en lancha: “Las fui a sorprender y solo darles un beso. Y es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los ´te amo´ y los ´te extraño´”. En esta línea, celebró el silencio y la complicidad de la pequeña Francesca quien “guardó milagrosamente el secreto”.

Finalmente, cerró este post con un tierno mensaje hacia sus herederas: “No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Las amo y creo que volvería de otras vidas solo por un beso de ustedes. Gracias por hacerme del título de mamá”. Cada plano del registro audiovisual refleja la distancia que tuvo que recorrer para ir en búsqueda de sus pichonas en este día tan importante para la familia.

Cinthia Fernández fue funada en redes sociales

Tras compartir este reel, los comentarios no tardaron en llegar. Sorpresivamente, los seguidores de Cinthia Fernández aborrecieron su accionar acusándola de irrumpir la privacidad de las niñas. “Me parece malísimo, no tiene nada de tierno esto que hiciste. Ellas están creciendo y vos no las dejás”, “Ella siempre quiere ser el centro de atención, ¡qué densa!” y chascarrillos tales como “Te pasaste tres pueblos. Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra”, fueron tan sólo algunas de las reacciones negativas que recibió.

Incluso, una usuaria se animó a poner en tela de juicio el proceder del establecimiento educativo: “¿La escuela aceptó esto sin tener en cuenta a las otras madres?”. Otra persona expresó: “Ellas están con sus amigos y además todos los chicos tenían el mismo derecho”.

Por su parte, no todas fueron pálidas para Cinthia Fernández, algunos de los cibernautas destacaron el gesto y resaltaron su entrega como mamá. Una vez más, la creadora de contenido deja en claro que la maternidad es uno de los mayores tesoros que tiene en la vida y que, pese a las circunstancias no hay excusas para poder compartir con ellas unos instantes de felicidad y momentos compartidos, sobre todo, en jornadas tan significativas como la de este domingo 19 de octubre.

