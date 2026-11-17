A dos semanas de su casamiento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat siguen dando que hablar por los detalles de la celebración. Esta semana, la cantante compartió algunas intimidades de la boda y reveló desde cómo fue la mega torta que preparó Damián Betular hasta quién se quedó con el ramo de flores. También destacó el apoyo que recibió de su mamá y de su suegra. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz otro dato curioso: la lista negra de la fiesta.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confeccionaron una lista negra para su boda

Este martes, Lali Espósito compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram y una de ellas llamó especialmente la atención. Se trató de una foto junto al DJ Andrés Balaciano, encargado de musicalizar su boda con Pedro Rosemblat. “La única foto digna que tengo”, escribió la flamante novia junto a la imagen, en la que también se podía ver una hoja de papel con una particular selección de canciones.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

Entre los temas que el matrimonio decidió dejar afuera aparecen varios hits que marcaron distintas épocas y géneros musicales. La lista incluye canciones como “Ella me levantó”, de Daddy Yankee; “La isla del sol”, de El Símbolo; “Ven báilalo”, de Ángel y Khriz; “La gozadera”, de Gente de Zona y Marc Anthony; “No te creas tan importante”, de Damas Gratis y Viru Kumbieron; y “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj.

La selección también contempla clásicos como “La vecinita”, de Vico C; “Pa’ Mayté”, de Carlos Vives; “Todo de ti”, de Rauw Alejandro; “El tiburón”, de Proyecto Uno, y “Caraluna”, de Bacilos. Sin embargo, una de las prohibiciones que más llamó la atención fue la de todo el repertorio de The Killers, que tampoco tuvo lugar en la pista de baile de los recién casados.

La lista negra de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

Lali Espósito reveló detalles de su casamiento con Pedro Rosemblat

A través de sus redes, Lali Espósito dejó ver nuevas postales de la noche que compartió con Pedro Rosemblat en su casamiento. La cantante aprovechó para reconocer a varias de las personas que tuvieron un papel importante en la celebración y que contribuyeron a que cada detalle saliera como lo habían imaginado. Entre las imágenes, hubo espacio para agradecer tanto a los familiares como a algunos de los profesionales que participaron de la fiesta; entre ellos Claudia Villafañe y Damián Betular.

La boda se realizó el pasado 31 de octubre en una casona de San Telmo y mantuvo varios de sus detalles bajo reserva. Hoy, a más de dos semanas del ¡Sí, quiero! todavía genera curiosidad entre sus fanáticos y seguidores. Durante las últimas semanas, algunas anécdotas comenzaron a salir a la luz a partir de los testimonios de los invitados. Las recientes publicaciones de la artista aportaron nuevas pistas sobre la organización y permitieron conocer aspectos que hasta ahora no habían trascendido.

Lali Espósito y Andrés Balaciano | Instagram

Con cada nueva publicación, Lali Espósito aporta nuevos detalles de una celebración que despertó gran expectativa y que todavía genera repercusiones. En esta oportunidad, la foto junto al DJ permitió conocer otro aspecto de la organización del casamiento y dejó en claro que la pareja también prestó especial atención a la música sin dejar nada librado al azar, al punto de elaborar una lista de canciones que no podían sonar durante la fiesta.