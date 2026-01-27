Desde hace más de una semana, Facundo Arana y María Susini son el centro de atención luego que se filtrara que, tras casi 20 años juntos, decidieron ponerle fin a su relación amorosa. Aunque ambos buscan mantener con hermetismo esta particular situación personal y familiar que enfrentan, el galán decidió hablar con los medios de comunicación para dejar en claro algunas cuestiones.

Instalado en Mar del Plata por la temporada teatral que encabeza, el actor decidió convocar a la prensa para emitir un único comunicado personal sobre su separación. Pero en la previa a este momento vivió un tenso momento, que se conoció tras aparecer frente a las cámaras.

Qué le pasó a Facundo Arana

“Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, fueron las palabras de Facundo Arana ante la gran cantidad de micrófonos de diversos medios de comunicación que se presentaron ante la convocatoria del actor que indicó que hablaría por única vez sobre su separación de María Susini.

La mini rueda de prensa fue corta y el actor fue contundente al destacar que lo que atraviesa "es un tema superíntimo" que quiere dejarlo para tratar dentro de las puertas de su hogar. Y cerró: “Y si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”. De esta forma, cerró el momento y no dio paso a preguntas.

Lo cierto es que tras esta presentación del actor fue Ignacio Rivalora, el cronista de Puro Show (eltrece), quien estuvo frente al actor, quien reveló que la rueda de prensa se realizó en medio de una gran angustia del protagonista: "Estaba realmente muy nervioso. Me cuentan que repasaba lo que iba a decir con cuidado e incluso pensó en suspender todo porque le temblaba todo el cuerpo", detalló. Además, señaló que durante la conferencia notó que Arana tenía la voz cortada, una señal típica de angustia.

"Yo creo que si él respondía alguna pregunta, se iba a largar a llorar", determinó el cronista. De esta forma, se analizó la presentación del actor, quien dejó en claro que no volverá a hablar públicamente sobre su separación. Por su parte, María Susini se llamó a silencio y durante el fin de semana mostró en Instagram que compartió un compromiso laboral con su expareja.