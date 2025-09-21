Este domingo 21 de septiembre se festeja en la Argentina el Día de la Primavera y Barby Franco mostró el riquísimo picnic que compartió en La Peña del Morfi (Telefe). La modelo publicó la foto de la celebración junto a Lizy Tagliani, a pesar del mediodía lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

El riquísimo picnic de Barby Franco para festejar el Día de la Primavera

El festejo por el Día de la Primavera no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de La Peña del Morfi. En la foto que compartió en redes sociales, Barby Franco posó sonriente junto a Diego Leuco, Lizy Tagliani y el periodista deportivo Ariel Rodríguez, quienes también se sumaron al picnic primaveral.

Barby Franco

La mesa estuvo repleta de propuestas dulces y saladas pensadas especialmente para la ocasión. Entre los clásicos, no faltaron los sandwiches de miga de jamón y queso, un plato que está presente en cualquier celebración argentina, y que fueron servidos en bandejas listas para compartir. El toque dulce llegó con distintas versiones de lemon pie: una tarta tradicional con merengue dorado y, para darle un giro moderno, vasitos individuales que contenían las capas de galleta, crema de limón y cobertura.

Para completar la postal primaveral, la modelo eligió un look muy veraniego. Se mostró con un vestido blanco de transparencias y detalles en lentejuelas plateadas que resaltaron bajo las luces del estudio. Con ese estilo fresco y elegante, la modelo aportó glamour a un almuerzo que combinó risas, buena compañía y sabor.

Barby Franco en La Peña del Morfi

De esta manera, La Peña del Morfi celebró la llegada de la primavera con una mesa sencilla, pero lleno de detalles que enamoraron al público.