Rocío Marengo contó el susto que vivió en su embarazo: “Me mandaron reposo por un hematoma”

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida. La actriz y conductora se encuentra embarazada de su primer hijo junto a Eduardo Fort y, desde el anuncio, ha mostrado cada etapa del proceso con mucha ilusión. Días atrás, la pareja reveló que esperan un varón en una celebración junto a familiares y amigos.
Sin embargo, en las últimas horas Roció Marengo generó preocupación entre sus seguidores al contar en sus redes sociales que debió hacer reposo por una recomendación médica. La noticia llegó acompañada de un video en el que, visiblemente cansada, habló sobre cómo se siente.
La advertencia médica a Rocío Marengo
Rocío Marengo comenzó el video relatando el momento de angustia que vivió: “Me desperté súper temprano, no me pude volver a dormir y ahora tengo un sueño que me muero. “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma y a cada rato le digo a bebito que me dé una señal, lo amo”, contó.
A pesar del reposo, la actriz se mostró optimista y tranquila, asegurando que su bebé se encuentra bien: “Bebito patea, no saben lo divino que es, y yo le hablo y le digo ‘bebito, si estás bien mándame una señal’ y él patea”, relató emocionada. Además, destacó: “Me tocó el mejor del mundo, es espectacular, se porta re bien y extraño hasta las náuseas porque todo me lo hizo pasar bien”.
El apoyo incondicional de Eduardo Fort a Rocío Marengo
Durante los últimos meses, Rocío Marengo ha compartido distintos momentos de su embarazo junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace más de diez años. En medio de los rumores de casamiento, la actriz dejó entrever que Eduardo Fort ha sido un gran sostén durante este proceso.
“Ya lo vamos a tener con nosotros”, expresó con alegría Rocío Marengo, dejando en claro la ansiedad que siente por conocer al bebé. Mientras tanto, continúa disfrutando de su embarazo, acompañada por su pareja y cuidándose para que todo transcurra con normalidad.