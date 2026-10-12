Rodrigo Lussich contó cuál es la razón por la que no volvió a tener una pareja desde 2022: “Estaba sufriendo”

Rodrigo Lussich rompió el silencio sobre su vida sentimental y habló abiertamente acerca de la separación de Juan Pablo Kildoff, con quien estuvo en pareja durante varios años y se comprometió en 2019. La relación llegó a su fin en 2022 y, desde entonces, el conductor no volvió a iniciar un vínculo amoroso. Además, en la misma nota habló de cómo fue su infancia.

Rodrigo Lussich habló sin filtros sobre su vida sentimental

En una entrevista con Luli Fernández para el ciclo de Infobae, Rodrigo Lussich explicó que, luego de la ruptura, no tuvo nuevos intentos de relación. “Yo, después de que me separé en el año 22, no volví a tener ni un intento de relación”, confesó. Según detalló, la separación no fue especialmente dolorosa porque el vínculo ya venía atravesando un desgaste importante. “No fue una relación donde sufrí tanto el final, porque se había hecho un poco desgastante y estaba sufriendo más la relación que la separación en sí”, señaló.

Rodrigo Lussich y Juan Pablo Kildoff//Facebook

El periodista también reflexionó sobre las exigencias que se imponía dentro de la pareja y sobre la necesidad de priorizarse. “Tenía mucha presión, o yo me ponía mucha presión. ¿Por qué no me dedicás la energía, el tiempo?”, recordó, al referirse a los cuestionamientos que surgían en su interior.

En ese sentido, Lussich explicó que actualmente prefiere concentrarse en sí mismo antes que comprometerse con otra persona sin estar seguro de poder sostener el vínculo. “Tal vez ahora estoy para dedicárselo a otra cosa, que soy yo. Y también tengo que tener mucho cuidado conmigo, con mis sentimientos, porque hay otra persona del otro lado y embalás a alguien en algo que capaz después no podés sostener”, afirmó.

Rodrigo Lussich//Facebook

Con una mirada madura sobre el amor, agregó: “Uno con los años aprende que el príncipe azul ni existe, ni yo quiero ser de nadie. No quiero ser el príncipe azul de nadie. Yo esta edad la siento como el inicio de una tercera vida. Ya no hay tiempo”, expresó. Y aclaró que, aunque no sabe cuánto tiempo le queda, quiere vivirlo con mayor calidad y claridad.

Rodrigo Lussich recordó su dura infancia: "Hubo momentos que la pasamos horrible"

Durante la entrevista, Rodrigo Lussich también habló sobre las personas a las que escucha y recurre en momentos importantes. Mencionó especialmente a su psicóloga, con quien realiza terapia desde hace 20 años, y a su padre. Consultado por Luli Fernández sobre sus progenitores y su separación, el periodista fue contundente: “Hubo momentos que la pasamos horrible”.

Rodrigo Lussich//Facebook

“Yo viajaba en micro a Brasil, sólo a los seis años, me ponían en un micro de un lado y me iban a buscar del otro. Con mi hermana hemos pasado un río en Brasil a las tres de la mañana, con el agua al cuello, para cruzar un morro y llegar a una casa donde estaba mi mamá, con su nueva pareja, y le caímos y encima le rompimos el lirio de la luna de miel", recordó el conductor de Intrusos.

En este contexto el comunicador reflexionó: "Y de alguna manera nos lo hizo saber. Y es duro para un chico todo eso. Y además veníamos de una cuestión de peligro físico, inclusive. Y como esas muchas situaciones donde todo era muy libre, pero la libertad mal usada también a veces es una cagada”.

A pesar de lo vivido, Rodrigo Lussich aclaró que supo perdonar a sus padres y que esa disculpa es lo que sus progenitores esperaban escuchar. Además, destacó que gracias al humor pudo transitar muchos momentos complicados de su vida y actualmente, tiene una vida de éxito, con muchos proyectos por delante.