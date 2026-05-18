Roly Serrano, actor: “Viví en la calle y comí cartón para calmar el dolor de estómago”

Roly Serrano es uno de los artistas más versátiles que tiene el mundo de la actuación. Su paso en proyectos audiovisuales y en obras teatrales fueron poniendo en relieve su talento y capacidad para interpretar diversos personajes y escenas siempre dejando huellas en los espectadores. Sin embargo, detrás del éxito, se esconde un duro pasado en el que tuvo que atravesar situaciones difíciles, sin contar con los elementos básicos tales como una vivienda digna y un plato de comida todos los días.

La dura historia de vida de Roly Serrano

Durante su paso por el programa Otro día perdido (Eltrece), Roly Serrano se sometió al diván de Mario Pergolini y su picante cuestionario. Acostumbrado a abordar temas poco conocidos para la opinión pública, el periodista indagó sobre su triste historia de vida, la cual estuvo atravesada por una infancia cargada de violencia, carencias y desolación tras quedarse sin familia desde muy chico.

Roly Serrano con Mario Pergolini | Captura de pantalla de Eltrece

En este marco, el artista se consideró un “pibe de la calle”, ya que vivió en esa situación de extrema vulnerabilidad desde los 13 hasta los 15 años. "Ves muchas cosas y las injusticias que vivís te hace, de alguna manera, tener conciencia de determinadas cosas", comenzó diciendo abriendo su corazón y sumergiéndose en un relato cargado de momentos difíciles. Ante esto, firmó: "Viví en la calle y tenía hambre”. Para poder engañar a su panza tras varios días sin ingerir alimentos, tuvo que recurrir a una situación extrema. “Comí cartón para calmar el dolor de estómago”.

En reiteradas oportunidades, el dramaturgo señaló que en su niñez vivió en un entorno abusivo, donde padeció de violencia física y maltrato por parte de sus tíos. Es así que huyó de ese “calvario” y los castigos que le propiciaban y se refugió -paradójicamente- en la calle. No obstante, tenía muy en claro que él no quería pedir dinero, sino que con sus propias manos se ganaba el sustento. Así, ayudó a vecinos en los quehaceres domésticos a cambio de comida, una enseñanza de vida que heredó de su papá, con quien vivió en el campo a los 7 años.

Roly Serrano | Instagram

Los "ángeles" de Roly Serrano

Mientras transitaba su vida en situación de calle, Roly Serrano se mantuvo aferrado a personas que lo ayudaron a salir adelante. Ante la angustia, la desesperación y la soledad de no tener nada, el director teatral se refugió en su capacidad de subsistencia como así también en aquellas personas que le brindaron un plato de comida y una amistad para poder salir adelante. “Mucha gente me dio una mano en el momento en que más la necesitaba", remarcó en la entrevista con Pergolini. "Me dio un colchón para dormir, o un plato de sopa, o una mano que me dijo: ´Vení, vení´. El tema es obviamente saber escuchar, saber entender y vivir en un mundo y no echarle la culpa a nadie", reflexionó.

Años atrás, en otra entrevista, declaró que, en medio de momentos difíciles, tuvo la suerte de cruzarse con personas que le tendieron una mano y lo guiaron por un buen camino. Recordó con gratitud a quienes le abrieron las puertas, lo aconsejaron desde la honestidad y estuvieron presentes cuando más lo necesitaba, incluido su padre. Según explicó, todo ese apoyo fue clave para dejar atrás el resentimiento, aprender a perdonar y poder seguir adelante valorando la vida que le tocó.

Por este motivo, no sólo destacó su poder de resiliencia, sino que destacó la empatía de quienes lo ayudaron a poder salir de esa situación tan hostil. Años más tarde, estudió arte en el conservatorio y tomó clases de teatro. En este punto, su primer trabajo como actor lo obtuvo siendo adulto, debido a que antes trabajó como operario en una empresa de Córdoba que hacía tornos. También, logró formarse como técnico mecánico, aunque su vocación siempre estuvo en la actuación.

De esta manera, Roly Serrano volvió a abrir su corazón y a contar la etapa más cruda de su niñez, la cual estuvo atravesada por carencias de todo tipo, como así también por personas que lo ayudaron a surfear la más extrema vulnerabilidad. Hoy, con 71 años y una exitosa carrera en cine, teatro y televisión, el actor abraza su pasado y resignifica su historia de resiliencia desde la gratitud por aquellos que le tendieron una mano cuando más lo necesitaba.