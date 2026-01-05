La historia de amor de Roly Serrano y Candelaria, su novia de 26 años: "Dios me premió después del accidente"

Roly Serrano es uno de los actores más prestigiosos de la industria audiovisual y artística del país. Sus personajes lo llevaron a ganarse el corazón de los espectadores y a convertirse en un referente indiscutido de la actuación. Siempre abocado a su vida profesional, el dramaturgo cuida en detalle el plano de lo privado. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre volvió a ponerse en la agenda pública tras confesar que está en pareja con una mujer 44 años menor que él, después del terrible accidente automovilístico que sufrió y que lo dejó al borde de la muerte.

Roly Serrano, más enamorado que nunca

En la última edición de Infama (América TV), Roly Serrano confesó que, tras casi dos años de su trágico incidente vial, la vida lo premió con una segunda oportunidad no sólo para vivir, sino para enamorarse. "Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona", comenzó diciendo emocionado.

Según trascendió, la joven que conquistó su corazón se llama Candelaria Saldaño Vicente, tiene 26 años y comparte, al igual que él, el amor por el arte. En este marco, en el ciclo que conduce Marcela Tauro contó que sus corazones se toparon cuando se instaló en la provincia cordobesa para trabajar en la obra Suspendan la Boda: "La conocí en Córdoba, cuando vine a hacer Rolando. Es licenciada en teatro, estudió en la universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y está muy comprometida con el ambiente artístico. Incluso fue asistente de dirección en una puesta de ópera en el medio local".

Roly Serrano apuesta por un amor al resguardo

Si bien se mostró sumamente entusiasmado por blanquearle a la audiencia esta nueva etapa de su vida, Roly Serrano enfatizó: "Trato de cuidar mi vida íntima y preservarla de la exposición". No obstante, se mostró conmovido por obtener una nueva oportunidad en el amor al lado de una mujer que lo acompaña y lo apoya en todo. "Ni en pedo me imaginaba una nueva oportunidad sentimental. Para nada, nunca lo imaginé. Es un regalo de la vida, uno más. Ahora vivimos juntos. De hecho, Nazarena la conoció y le pidió ayuda en algunas cuestiones de producción. Ella colabora en lo que puede. Compartimos mucho en lo personal y en lo profesional".

El entorno del hombre que caracterizó al Sapo en El Marginal sostuvo que la joven actriz lo impulsó a mirar la vida con otros ojos donde el entusiasmo y las ganas de salir adelante. Juntos comparten la temporada teatral en Carlos Paz y una convivencia que los mantiene más acaramelados que nunca.

Cabe destacar que, Roly Serrano había asistido al casamiento de Coco Sily y Chimi Meza con su actual pareja, señal de que su romance se viene gestando con fuerza desde hace tiempo. De esta manera, el artista no sólo se mostró agradecido por su regreso a los escenarios, sino también por la fortuna de tener a su lado una compañera de vida con quien compartir proyectos personales llenos de arte.

