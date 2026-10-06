La romántica declaración de Emilia Attias a su novio Guillermo Freire

Emilia Attias volvió a compartir parte de su intimidad junto a Guillermo Freire y mostró nuevas imágenes de la relación que comenzó a hacer pública a fines de 2024. A diferencia de los primeros meses, cuando prefería evitar los detalles sobre su vida sentimental, actualmente se muestra más abierta a compartir algunos momentos junto a su novio.

En esta oportunidad, Emilia Attias publicó una serie de fotografías junto a Guillermo Freire y acompañó las postales con una breve declaración, en una nueva demostración de amor que encendió de pasión las redes sociales.

La declaración de Emilia Attias a Guillermo Freire

En las imágenes elegidas para la publicación, Emilia Attias y Guillermo Freire aparecen juntos durante diferentes momentos compartidos. Una de las postales muestra al economista dándole un beso mientras ambos se encuentran a bordo de una embarcación, con el mar de fondo.

Emilia Attias y Guillermo Freire juntos en la embarcación.

La publicación muestra una faceta de la pareja que durante los primeros meses permaneció alejada de las redes sociales. Cuando comenzó a ser consultada públicamente por el economista, Attias evitaba profundizar sobre el vínculo y prefería mantener los detalles dentro de su intimidad. Sin embargo, ahora se muestran más juntos que nunca y la modelo le dedicó unas palabras que rápidamente se volvieron virales en al redes sociales. “A vos, feliz todo”, escribió la actriz en una dedicatoria que volvió a poner el foco sobre el presente de la pareja.

En noviembre de 2024, cuando las versiones sobre ambos ya habían comenzado a circular, Emilia reconoció que se estaban conociendo y aseguró que atravesaban ese momento con tranquilidad. De esa manera, confirmó por primera vez el vínculo sin brindar demasiados detalles sobre la relación.

Pocos días después de aquellas declaraciones, los dos fueron fotografiados juntos durante un evento, en una de las primeras apariciones públicas de ambos desde que comenzó a conocerse el romance.

Emilia Attias y Guillermo Freire comenzaron a mostrarse juntos públicamente a fines de 2024 y hace algunos meses se fueron de vacaciones a Uruguay.

Quién es Guillermo Freire, el novio de Emilia Attias

Guillermo Freire, el novio de Emilia Attias, es economista y mantiene un perfil alejado del mundo del espectáculo. Se graduó como licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro del ámbito corporativo.

Además, es hermano de Andy Freire, empresario que también tuvo una etapa dentro de la función pública. Guillermo construyó su trayectoria profesional en diferentes compañías y proyectos empresariales, antes de que su nombre comenzara a aparecer con mayor frecuencia en los medios por su relación con la actriz.

Hasta entonces, Freire había desarrollado su actividad fuera del ambiente artístico y mantenía una exposición pública considerablemente menor. Su vínculo con Emilia hizo que algunos aspectos de su vida comenzaran a despertar mayor interés, aunque ambos continuaron preservando buena parte de su intimidad.

Guillermo Freire es economista y mantiene un perfil alejado del mundo del espectáculo

Cuándo confirmaron su relación Emilia Attias y Guillermo Freire

Las primeras versiones que vinculaban a ambos comenzaron a circular durante 2024. En noviembre de ese año, Emilia Attias decidió referirse públicamente a Guillermo Freire después de que aparecieran imágenes que los mostraban juntos. “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, explicó entonces la actriz. También dejó en claro que prefería preservar determinados aspectos de su vida privada y evitó contar qué la había atraído del economista al considerar que pertenecía a su intimidad.

Casi un año después, la manera de referirse a Guillermo mostró que el vínculo había avanzado. En octubre de 2025, durante su participación en MasterChef Celebrity, Attias habló de Freire directamente como su novio y reveló uno de los aspectos que compartían en la cotidianeidad. “Cocina mucho mi novio y me enseña”, contó al referirse a los consejos que recibía de él mientras participaba del certamen.

Desde aquella primera confirmación, La actriz fue incorporando algunos momentos junto al economista a sus redes sociales, aunque sin convertir la relación en una presencia permanente dentro de sus publicaciones. La nueva dedicatoria marca otro momento dentro de esa historia. Con distintas postales junto a su novio y una frase breve, Emilia Attias volvió a expresar públicamente su cariño por Guillermo Freire.